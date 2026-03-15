لماذا لم يرغب خامنئي بتولي ابنه قيادة إيران؟ الاستخبارات الاميركية تكشف

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "CBS News" أن أجهزة الاستخبارات الأميركية أطلعت الرئيس ودائرة ضيقة من مساعديه على تقييمات تشير إلى أن المرشد الراحل علي خامنئي كان متحفظاً بشأن تولي ابنه مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى.



وبحسب المصادر، أظهرت التحليلات الاستخباراتية أن خامنئي الأب كان متوجساً من فكرة وصول ابنه إلى السلطة، إذ كان ينظر إليه داخل بعض الدوائر على أنه محدود القدرات وغير مؤهل لقيادة البلاد.



كما أشارت المعلومات التي جمعت إلى أن المرشد الإيراني السابق كان على علم بوجود مشكلات في الحياة الشخصية لابنه.



ظهرت هذه التقارير بعد أن اختار مجلس من رجال الدين في مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عاماً، مرشداً أعلى جديداً للبلاد نهاية الأسبوع الماضي، بعد سنوات قضاها كمساعد مقرب لوالده.

وكان علي خامنئي قد قتل قبل نحو ثمانية أيام من ذلك في ضربة صاروخية إسرائيلية خلال الضربة الافتتاحية للحرب بين وإسرائيل وإيران.



وتشير تقارير إلى أن مجتبى خامنئي أصيب في تلك الضربة، لكنه ظل ضمن الدائرة المقربة لوالده.



وأطلع كل من الأميركي جي دي فانس وعدد من كبار المسؤولين على هذه التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالمرشد الجديد.



غير مكترث

وفي محادثات خاصة، قال ترامب لمقربين منه إنه غير متأكد من أهمية تلك المعلومات، معتبراً أن إيران تبدو حالياً بلا قيادة واضحة، بل أشار إلى احتمال أن يكون مجتبى خامنئي قد توفي متأثراً بإصاباته.



ويعتقد أن القيادة الفعلية في إيران أصبحت بيد الإيراني، في تحول كبير عن النظام الديني الذي حكم البلاد منذ الثورة عام 1979.



وكان ترامب قد ألمح علناً إلى عدم ثقة خامنئي الأب بابنه خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قائلاً: "قيادتهم انتهت، والقيادة الثانية انتهت أيضاً، والآن القيادة الثالثة في مأزق، وهذا شخص لم يكن والده يريده أساساً".



كما وصف ترامب المرشد الجديد بأنه "شخص ضعيف"، معتبرا أنه سيكون قائداً "غير مقبول" لإيران، ملمحاً كذلك إلى رغبته في أن يكون للولايات المتحدة دور في الإشراف على اختيار القيادة الإيرانية المقبلة.