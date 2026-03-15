Advertisement

عربي-دولي

مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض: الحرب مع إيران قد تنتهي في 6 أسابيع

Lebanon 24
15-03-2026 | 17:23
مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض: الحرب مع إيران قد تنتهي في 6 أسابيع
أعلن مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض أن الحرب مع إيران قد تنتهي في 6 أسابيع، نافيا أن تستمر أشهرا. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي لن يتضرر بما يفعله الإيرانيون، لافتا إلى أن أميركا أنفقت حتى الآن 12 مليار دولار بالحرب ضد إيران.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن استعدادات أميركية لعملية برية في إيران، لافتة إلى وجود خطة أميركية لإرسال 2000 جندي من مشاة البحرية للمنطقة. وأضافت أن هناك استعدادات تجري لتعبئة قصوى تصل إلى 450 ألف جندي احتياط، لافتة إلى ضرورة إعادة تقييم مسار الحرب ضد إيران من جديد.
أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" باستعدادات أميركية لعملية برية في إيران، تتضمن إرسال 2000 جندي من مشاة البحرية للمنطقة. وتشمل الاستعدادات تعبئة قصوى تصل إلى 450 ألف جندي احتياط، مع التأكيد على ضرورة إعادة تقييم مسار الحرب ضد إيران.

تشير تقديرات عسكرية، وفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، إلى استمرار الحرب مع إيران لأسابيع ومع لبنان لأشهر.

وصادقت المؤسسة الأمنية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، على خطة حرب تستمر 3 أسابيع إضافية على الأقل.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، أن تل أبيب تخطط لمواصلة حملتها العسكرية ضد إيران لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل. وأكد وجود آلاف الأهداف التي لم تُضرب بعد.

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في حديث لشبكة "CNN"، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ منذ الثامن والعشرين من فبراير نحو 400 موجة غارات في غرب ووسط إيران. استهدفت هذه الغارات بنى عسكرية ومنشآت إنتاج ووحدات نيران ودفاع.
أشار دفرين إلى أن الحملة الواسعة دفعت حزب الله للانخراط في القتال. في المقابل، يواصل الجيش تعزيز قواته على الحدود الشمالية تحسبًا لتوسع المواجهة.

قبل ذلك، ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الولايات المتحدة بدأت تشغيل جسر جوي لنقل ذخائر إضافية إلى سلاح الجو الإسرائيلي. وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل استهلكت نحو 11 ألف قطعة ذخيرة خلال الحملة على إيران.

يأتي وصول هذه الشحنات الجديدة لدعم العمليات بالتزامن مع تقارير عن نقص حرج لدى إسرائيل في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.

إلى ذلك، قد يغير عنصر عسكري جديد قواعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. يجهز البنتاغون نحو 2500 من قوات المارينز للانتشار في الشرق الأوسط، وهي خطوة قد تعزز قدرته على تنفيذ عمليات سريعة ومفاجئة، خصوصًا في مضيق هرمز حيث تتزايد التوترات العسكرية.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إنه برغم رصد حالة من الارتباك وتأثر في المعنويات داخل صفوف القوات الأمنية للنظام الإيراني، إلى حد الخوف من القتال، فإنه لا يوجد هروب جماعي للجنود.

وأشار المصدر إلى أن التعامل مع البرنامج النووي متواصل حيث "تم استهداف مختبرات تعمل في الجامعات"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها على الإنترنت (واي نت).

ووفقا للمعلومات التي بحوزة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فقد تم استهداف حوالي 70% من جميع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية حتى الآن.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقديرات مماثلة أو متناقضة تنشر بشكل متكرر طوال الحرب، ومن الصعب تقييم مدى دقتها.

وتشير الأرقام القابلة للقياس إلى عدد الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل في كل دفعة إطلاق، والتي بلغت العشرات في اليوم الأول من الحرب، سجلت انخفاضا منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا أن أهداف حربهما على إيران تتمثل في عدم تمكين الأخيرة من حيازة سلاح نووي وأضعاف قدراتها الصاروخية .
Advertisement
Advertisement
