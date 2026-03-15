تحرك أميركي لتشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن في مضيق هرمز... تقرير يكشف التفاصيل

ذكرت صحيفة ⁠وول ستريت جورنال، أن ‌الأميركي تعتزم ‌الإعلان ‌هذا الأسبوع عن اتفاق دول ‌عدة ‌على ⁠تشكيل تحالف لمرافقة السفن ⁠عبر ‌مضيق ⁠هرمز.

وأضافت الصحيفة أن التحالف المرتقب يضم عدة دول، وستقوم بعمليات مرافقة للسفن في ، وفق مسؤولين أميركيين.



وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات فيما يتعلق بالتحالف لا تزال دائرة حول ما إذا كانت العمليات ستبدأ قبل انتهاء الأعمال العسكرية الجارية أو بعدها.



وكانت صحيفة ⁠"فاينانشال تايمز"، قد ذكرت نقلا عن مسؤول، أن وزراء خارجية ‌ سيناقشون إمكانية توسيع ‌نطاق ‌مهمة أسبيدس البحرية التابعة للتكتل ‌إلى ‌مضيق ⁠هرمز.



ونقلت الصحيفة عن المسؤول ⁠قوله ‌إن مهمة ⁠بحرية مشتركة بين الاتحاد ⁠الأوروبي والأمم ⁠المتحدة لضمان المرور الآمن "تبدو أكثر ترجيحا".