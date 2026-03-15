تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تحرك أميركي لتشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن في مضيق هرمز... تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
15-03-2026
|
17:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
تعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن اتفاق دول عدة على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز.
وأضافت الصحيفة أن التحالف المرتقب يضم عدة دول، وستقوم بعمليات مرافقة للسفن في
مضيق هرمز
، وفق مسؤولين أميركيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات فيما يتعلق بالتحالف لا تزال دائرة حول ما إذا كانت العمليات ستبدأ قبل انتهاء الأعمال العسكرية الجارية أو بعدها.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز"، قد ذكرت نقلا عن مسؤول، أن وزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي
سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة أسبيدس البحرية التابعة للتكتل إلى مضيق هرمز.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن مهمة بحرية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان المرور الآمن "تبدو أكثر ترجيحا".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24