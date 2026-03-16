هجوم على قاعدة فيكتوريا.. قتيل أميركي وإصابات وتحقيقات في بغداد

كشف مصدر أمني أن قصفاً استهدف قاعدة فيكتوريا داخل مطار الدولي أسفر عن مقتل شخص أميركي وإصابة 5 آخرين، بينهم أميركيان، فيما نُقل المصابون إلى مراكز طبية، والباقون من مستشارين متعاقدين مع من جنسيات أجنبية.



وفي المقابل، أعلنت جماعة تطلق على نفسها " الإسلامية في " مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أنه نُفذ بصواريخ من طراز "قارِع" وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية. كما أكدت خلية الإعلام الأمني أن محيط مطار بغداد تعرض لهجوم بـ5 صواريخ سقطت في مناطق متفرقة.



وأعقب الهجوم إطلاق تحقيقات أمنية وعمليات تفتيش واسعة أفضت إلى ضبط منصة الصواريخ في منطقة الرضوانية، مع صدور توجيهات بإعفاء مسؤولين أمنيين في المنطقة، وسط تحذيرات من خطورة تكرار الهجمات قرب وسجن الكرخ المركزي. (العين الاخبارية)

Advertisement