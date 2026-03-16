عربي-دولي

هجوم على قاعدة فيكتوريا.. قتيل أميركي وإصابات وتحقيقات في بغداد

Lebanon 24
16-03-2026 | 00:00
هجوم على قاعدة فيكتوريا.. قتيل أميركي وإصابات وتحقيقات في بغداد
كشف مصدر أمني عراقي أن قصفاً استهدف قاعدة فيكتوريا داخل مطار بغداد الدولي أسفر عن مقتل شخص أميركي وإصابة 5 آخرين، بينهم أميركيان، فيما نُقل المصابون إلى مراكز طبية، والباقون من مستشارين متعاقدين مع التحالف الدولي من جنسيات أجنبية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة أنه نُفذ بصواريخ من طراز "قارِع" وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوف القوات الأميركية. كما أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن محيط مطار بغداد تعرض لهجوم بـ5 صواريخ سقطت في مناطق متفرقة.

وأعقب الهجوم إطلاق تحقيقات أمنية وعمليات تفتيش واسعة أفضت إلى ضبط منصة الصواريخ في منطقة الرضوانية، مع صدور توجيهات بإعفاء مسؤولين أمنيين في المنطقة، وسط تحذيرات من خطورة تكرار الهجمات قرب المطار وسجن الكرخ المركزي. (العين الاخبارية)
مواضيع ذات صلة
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تضم مركزا دبلوماسيا أميركيا قرب مطار بغداد
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله العراقي : قتيلان على الأقل بهجوم على قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:17:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
