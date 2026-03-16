هل يستطيع ترامب احتلال "جزيرة خرج" الايرانية؟

كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي يدرس خياراً عسكرياً يتمثل في الاستيلاء على خرج الاستراتيجية، بهدف شل قدرة طهران على تصدير النفط وتوجيه ضربة اقتصادية قاسية لها.



وبحسب التقرير، يميل إلى هذا الخيار، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، مع الإشارة إلى أن الموقف قد يتغير إذا استمر تعطل جهود إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.



وأضاف الموقع أن تنفيذ هذه الخطوة سيتطلب وجوداً عسكرياً على الأرض، وقد يدفع إلى ردود انتقامية تستهدف منشآت النفط وخطوط الأنابيب في دول الخليج، لا سيما .

وفي المقابل، حذر قائد القوة البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري من أن أي هجوم على جزيرة خرج سيخلق "معادلة أخرى مروعة وجديدة".



ويأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر منذ 28 شباط، حيث بدأت وإسرائيل قصف أهداف داخل إيران، فيما ترد طهران بضربات على ومنشآت عسكرية أميركية في ، وسط تأثيرات مباشرة على مضيق هرمز وصادرات النفط في المنطقة.