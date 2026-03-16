صواريخ إيران تغيّر المشهد.. مئات الإسرائيليين يبيتون في الأنفاق والمحطات

يضطر مئات من سكان إلى قضاء الليل في محطات الترام والقطار تحت الأرض منذ أسبوعين، هرباً من القصف الصاروخي المتواصل.



وبحسب مراسل " "، يتوافد السكان مساء إلى حاملين فرشاً وبطانيات ومؤناً، وبينهم عائلات تصطحب أطفالها وحيواناتها الأليفة، في ظل غياب الغرف المحصنة عن عدد من الشقق.



ويعتمد هؤلاء على ملاجئ عامة جرى تجهيزها في مواقف سيارات تحت الأرض ومرافق تابعة لمؤسسات حكومية، فيما تدوي في تل أبيب بين 5 و7 مرات يومياً مع تكثيف الهجمات ليلاً خلال الأيام الأخيرة. (روسيا اليوم)

