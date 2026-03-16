هجوم جديد على مطار بغداد.. 5 جرحى وتصاعد القلق الأمني

أُصيب 5 أشخاص في هجوم استهدف مجمّع الذي يضم فريقاً للدعم اللوجستي تابعاً للسفارة الأميركية، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد، في ظل تواصل تداعيات الحرب في المنطقة.



وقالت خلية الإعلام الأمني إن الهجوم نُفذ عند الساعة السابعة مساءً بخمسة صواريخ، ما أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن ، إضافة إلى مهندس، بجروح متفاوتة. وتوزعت أماكن سقوط الصواريخ داخل حرم المطار ومحطة تحلية المياه وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية وسجن المركزي.



كما أفاد مصدر أمني بوقوع وابل جديد من الصواريخ والمسيّرات قرب منتصف الليل، فيما أعلنت القوات الأمنية ضبط منصة الإطلاق مخبأة داخل عجلة في غربي بغداد. وأبدت السلطات العراقية قلقها من تكرار هذه الهجمات، محذرة من تهديدها المباشر لمحيط المطار وسجن الكرخ. (الممكلة)

