عربي-دولي

الرئيس الفرنسي: طلبت من بزشكيان وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة

Lebanon 24
16-03-2026 | 00:40
الرئيس الفرنسي: طلبت من بزشكيان وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة
الرئيس الفرنسي: طلبت من بزشكيان وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة photos 0
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إنه شدّد للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

وكتب ماكرون على "إكس": "تحدثت للتو مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. طالبت الرئيس الإيراني وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة، بما في ذلك لبنان والعراق".
وأضاف ماكرون: "نبهت الرئيس الإيراني إلى أن فرنسا تتصرف ضمن إطار دفاعي صارم يهدف إلى حماية مصالحها".

وتابع: "إطار سياسي وأمني جديد هو وحده القادر على ضمان السلام والأمن للجميع".

وأوضح أنه "يجب أن يضمن هذا الإطار عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أبدا"..
واختتم ماكرون قائلا: "يجب أن يتناول هذا الإطار أيضا التهديدات التي يشكلها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".

وكان ماكرون قد قال الإثنين إن بلاده ستنشر نحو 12 سفينة حربية لتأمين مرور السفن عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقد يشمل ذلك مضيق هرمز.
