الرئيس الفرنسي: طلبت من بزشكيان وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة

قال ، الإثنين، إنه شدّد للرئيس مسعود بزشكيان على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.



وكتب ماكرون على "إكس": "تحدثت للتو مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. طالبت الرئيس الإيراني وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة، بما في ذلك والعراق".

وأضاف ماكرون: "نبهت الرئيس الإيراني إلى تتصرف ضمن إطار دفاعي صارم يهدف إلى حماية مصالحها".



وتابع: "إطار سياسي وأمني جديد هو وحده على ضمان السلام والأمن للجميع".



وأوضح أنه "يجب أن يضمن هذا الإطار عدم امتلاك أسلحة نووية أبدا"..

واختتم ماكرون قائلا: "يجب أن يتناول هذا الإطار أيضا التهديدات التي يشكلها برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".



وكان ماكرون قد قال الإثنين إن بلاده ستنشر نحو 12 سفينة حربية لتأمين مرور السفن عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقد يشمل ذلك مضيق هرمز.