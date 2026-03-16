عربي-دولي

مستهدفاً البنى التحتية.. الجيش الإسرائيلي يشن موجة ضربات واسعة النطاق على إيران

Lebanon 24
16-03-2026 | 01:40
مستهدفاً البنى التحتية.. الجيش الإسرائيلي يشن موجة ضربات واسعة النطاق على إيران
مستهدفاً البنى التحتية.. الجيش الإسرائيلي يشن موجة ضربات واسعة النطاق على إيران photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الإثنين أنه يشن موجة ضربات واسعة النطاق ضد طهران، في اليوم السابع عشر من الحرب.

وكتب الجيش الإسرائيلي على تلغرام أن الجيش "شن موجة واسعة من الضربات استهدفت البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".
وفي سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة، الخاصة بالحرب على إيران.
ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل "ستواصل ضرب إيران وتدمير قدرات النظام".

وأشارت القناة إلى أن تقديرات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى تدمير 100 بطارية مضادة للطائرات و120 رادارا، وإخراج 70 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية من الخدمة.
وأكد الجيش الإسرائيلي مساء الأحد "ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال ال24 ساعة الماضية".

كما قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 70% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية منذ بداية الحرب، مما قلل بشكل ملحوظ من حجم وابل الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحملة التي دخلت يومها الـ16 من الصراع تتقدم، موضحا أن عدد الصواريخ التي تطلق في كل وابل يستهدف إسرائيل والذي بلغ العشرات في اليوم الأول من الحرب، انخفض منذ ذلك الحين.
