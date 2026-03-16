عودة 20 بحاراً تايلاندياً.. بعد إنقاذهم من هجوم في مضيق هرمز

وصل 20 بحاراً تايلاندياً إلى بانكوك برعاية من والإمارات، بعد إنقاذهم من سفينة الشحن "مايوري ناري" التي تعرضت لهجوم صاروخي في .



وأعلنت أن عودتهم جاءت في ختام عملية إجلاء منسقة، بعدما تدخلت البحرية العُمانية إثر الهجوم الذي وقع في 11 آذار وأدى إلى حريق في غرفة المحركات، قبل نقل البحارة إلى ميناء خصب واستكمال ترتيبات إعادتهم.



وعبرت بانكوك عن امتنانها لعُمان والإمارات على مساهمتهما في العملية، فيما أكدت أن 3 بحارة آخرين لا يزالون على قيد الحياة على متن السفينة، مع استمرار الجهود لتأمين عودتهم.

