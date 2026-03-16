تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ماذا يعني تصنيف "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية؟

Lebanon 24
16-03-2026 | 03:50
A-
A+
ماذا يعني تصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية؟
ماذا يعني تصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدخل اليوم الإثنين، حيّز التنفيذ القرار الأميركي بتصنيف تنظيم "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية أجنبية، ما يفتح الباب أمام تجميد الأصول وحظر الدعم المالي واللوجستي المرتبط بالجماعة داخل الولايات المتحدة.
ماذا يعني التصنيف قانونياً؟
تصنيف الإخوان إرهابيين يجرّم تمويلهم أو دعمهم.
يسمح بتجميد الأصول المرتبطة بالجماعة أو أفرادها.
يفرض قيوداً على السفر والتعاملات المالية المرتبطة بهم.
يتيح ملاحقة الجهات التي تقدم دعماً مادياً للجماعة.
 الإجراءات المتوقعة
حل الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالجماعة.
تجميد الحسابات والأصول داخل السودان وخارجه.
فتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق قيادات وأعضاء.
تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة السياسية للجماعة.
 ردود الفعل السياسية داخل السودان
قوى مدنية ترحب بالقرار وتعتبره خطوة ضد التنظيمات المرتبطة بالإخوان.
تيارات إسلامية ترفض التصنيف وتصفه بقرار سياسي.
جدل حول تأثير القرار على أي تسوية سياسية مستقبلية.
الولايات المتحدة

السودان

إسلامي

بيت أ

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24