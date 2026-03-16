ماذا يعني تصنيف "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية؟

يدخل اليوم الإثنين، حيّز التنفيذ القرار الأميركي بتصنيف تنظيم "الإخوان في " منظمة إرهابية أجنبية، ما يفتح الباب أمام تجميد الأصول وحظر الدعم المالي واللوجستي المرتبط بالجماعة داخل .

ماذا يعني التصنيف قانونياً؟

تصنيف الإخوان إرهابيين يجرّم تمويلهم أو دعمهم.

يسمح بتجميد الأصول المرتبطة بالجماعة أو أفرادها.

يفرض قيوداً على السفر والتعاملات المالية المرتبطة بهم.

يتيح ملاحقة الجهات التي تقدم دعماً مادياً للجماعة.

الإجراءات المتوقعة

حل الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالجماعة.

تجميد الحسابات والأصول داخل السودان وخارجه.

فتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق قيادات وأعضاء.

تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة السياسية للجماعة.

ردود الفعل السياسية داخل السودان

قوى مدنية ترحب بالقرار وتعتبره خطوة ضد التنظيمات المرتبطة بالإخوان.

تيارات إسلامية ترفض التصنيف وتصفه بقرار سياسي.

جدل حول تأثير القرار على أي تسوية سياسية مستقبلية.