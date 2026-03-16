عربي-دولي
ماذا يعني تصنيف "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية؟
Lebanon 24
16-03-2026
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل اليوم الإثنين، حيّز التنفيذ القرار الأميركي بتصنيف تنظيم "الإخوان في
السودان
" منظمة إرهابية أجنبية، ما يفتح الباب أمام تجميد الأصول وحظر الدعم المالي واللوجستي المرتبط بالجماعة داخل
الولايات المتحدة
.
ماذا يعني التصنيف قانونياً؟
تصنيف الإخوان إرهابيين يجرّم تمويلهم أو دعمهم.
يسمح بتجميد الأصول المرتبطة بالجماعة أو أفرادها.
يفرض قيوداً على السفر والتعاملات المالية المرتبطة بهم.
يتيح ملاحقة الجهات التي تقدم دعماً مادياً للجماعة.
الإجراءات المتوقعة
حل الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالجماعة.
تجميد الحسابات والأصول داخل السودان وخارجه.
فتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق قيادات وأعضاء.
تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة السياسية للجماعة.
ردود الفعل السياسية داخل السودان
قوى مدنية ترحب بالقرار وتعتبره خطوة ضد التنظيمات المرتبطة بالإخوان.
تيارات إسلامية ترفض التصنيف وتصفه بقرار سياسي.
جدل حول تأثير القرار على أي تسوية سياسية مستقبلية.
مواضيع ذات صلة
إدارة ترمب تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية
Lebanon 24
إدارة ترمب تصنف "إخوان السودان" منظمة إرهابية عالمية
16/03/2026 12:19:28
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب الفرنسيّ يُصنّف الإخوان "منظمة إرهابية"
Lebanon 24
مجلس النواب الفرنسيّ يُصنّف الإخوان "منظمة إرهابية"
16/03/2026 12:19:28
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعتزم تصنيف "جماعة الإخوان"في السودان كمنظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 16 آذار
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تعتزم تصنيف "جماعة الإخوان"في السودان كمنظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 16 آذار
16/03/2026 12:19:28
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ترحب بإعلان الأرجنتين تصنيف فروع تنظيم الإخوان في كل من لبنان والأردن ومصر منظمات إرهابية
Lebanon 24
واشنطن ترحب بإعلان الأرجنتين تصنيف فروع تنظيم الإخوان في كل من لبنان والأردن ومصر منظمات إرهابية
16/03/2026 12:19:28
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
السودان
إسلامي
بيت أ
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
هولندا: إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لن يحل مشكلة
Lebanon 24
هولندا: إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لن يحل مشكلة
05:44 | 2026-03-16
16/03/2026 05:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: لملاحقة المتعاونين مع واشنطن وإسرائيل ومحاكمتهم سريعا
Lebanon 24
إيران: لملاحقة المتعاونين مع واشنطن وإسرائيل ومحاكمتهم سريعا
05:25 | 2026-03-16
16/03/2026 05:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز
Lebanon 24
الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز
05:21 | 2026-03-16
16/03/2026 05:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردت الدول على دعوة ترامب إلى "تحالف هرمز"؟
Lebanon 24
كيف ردت الدول على دعوة ترامب إلى "تحالف هرمز"؟
05:03 | 2026-03-16
16/03/2026 05:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن تدمير طائرة "كبار الشخصيات".. في مطار مهر أباد
Lebanon 24
إسرائيل تعلن تدمير طائرة "كبار الشخصيات".. في مطار مهر أباد
05:01 | 2026-03-16
16/03/2026 05:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
Lebanon 24
عتمة شاملة في لبنان بعد انهيار شبكة الكهرباء
07:35 | 2026-03-15
15/03/2026 07:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
15/03/2026 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
Lebanon 24
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
11:00 | 2026-03-15
15/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "تكتيكات حزب الله".. هكذا يُقاتل جنوباً
Lebanon 24
معلومات عن "تكتيكات حزب الله".. هكذا يُقاتل جنوباً
11:30 | 2026-03-15
15/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
05:44 | 2026-03-16
هولندا: إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لن يحل مشكلة
05:25 | 2026-03-16
إيران: لملاحقة المتعاونين مع واشنطن وإسرائيل ومحاكمتهم سريعا
05:21 | 2026-03-16
الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز
05:03 | 2026-03-16
كيف ردت الدول على دعوة ترامب إلى "تحالف هرمز"؟
05:01 | 2026-03-16
إسرائيل تعلن تدمير طائرة "كبار الشخصيات".. في مطار مهر أباد
04:52 | 2026-03-16
مسيّرات روسية تضرب كييف.. وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 100 طائرة أوكرانية
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
16/03/2026 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
