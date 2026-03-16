الذكاء الاصطناعي يدخل إلى مجلس الشيوخ

سُمح لمساعدي باستخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على ، مثل ChatGPT وGemini وCopilot، للمساعدة في الأعمال الروتينية، بما يشمل صياغة الوثائق وتحريرها، وتلخيص المعلومات، وإعداد نقاط الحديث ومواد الإحاطة، إضافة إلى إجراء البحوث والتحليلات.



وبحسب مذكرة اطلعت عليها " تايمز"، لم تتضمن القائمة أداة Claude من شركة Anthropic، رغم أنها من أبرز روبوتات الدردشة عالمياً. كما أشار التقرير إلى أن مجلس النواب كان قد سمح منذ العام الماضي باستخدام أدوات مماثلة، مع فرض قيود على بعض الاستخدامات الحساسة.



هذه قد تكون المرة الأولى التي يحصل فيها مساعدو على موافقة رسمية، رغم وجود مؤشرات سابقة على استخدام بعض موظفي أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

Advertisement