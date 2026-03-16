الذكاء الاصطناعي يدخل إلى مجلس الشيوخ

Lebanon 24
16-03-2026 | 04:41
الذكاء الاصطناعي يدخل إلى مجلس الشيوخ
سُمح لمساعدي مجلس الشيوخ الأميركي باستخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT وGemini وCopilot، للمساعدة في الأعمال الروتينية، بما يشمل صياغة الوثائق وتحريرها، وتلخيص المعلومات، وإعداد نقاط الحديث ومواد الإحاطة، إضافة إلى إجراء البحوث والتحليلات.

وبحسب مذكرة اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، لم تتضمن القائمة أداة Claude من شركة Anthropic، رغم أنها من أبرز روبوتات الدردشة عالمياً. كما أشار التقرير إلى أن مجلس النواب كان قد سمح منذ العام الماضي باستخدام أدوات مماثلة، مع فرض قيود على بعض الاستخدامات الحساسة.

هذه قد تكون المرة الأولى التي يحصل فيها مساعدو مجلس الشيوخ على موافقة رسمية، رغم وجود مؤشرات سابقة على استخدام بعض موظفي الكونغرس أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
مواضيع ذات صلة
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث سياسة الخصوصية.. بيانات مستخدمي ستارلينك تدخل عالم الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:19:48 Lebanon 24 Lebanon 24

