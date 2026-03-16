مسيّرات روسية تضرب كييف.. وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 100 طائرة أوكرانية

دوّت سلسلة انفجارات صباح الاثنين في جراء هجوم نادر بالمسيّرات الروسية استهدف العاصمة نهاراً، بحسب ما أفاد صحافيون من المدينة، فيما أعلن رئيس البلدية سقوط حطام مسيّرات في وسط العاصمة من دون تسجيل إصابات، مؤكداً أن الهجوم لا يزال مستمراً.



في المقابل، قالت إن شنت هجوماً كبيراً على بأكثر من 100 طائرة مسيّرة خلال مطلع الأسبوع، فيما تحدثت عن إسقاط ما لا يقل عن 145 مسيّرة خلال الليل، بينها 53 فوق منطقة موسكو، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على الرحلات في مطارات العاصمة.



ومن جهته، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين منذ بداية الحرب إلى نحو مليون و279 ألفاً و930، بينهم 760 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيان لهيئة الأركان العامة.

