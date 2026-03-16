Advertisement

عربي-دولي

مسيّرات روسية تضرب كييف.. وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 100 طائرة أوكرانية

Lebanon 24
16-03-2026 | 04:52
مسيّرات روسية تضرب كييف.. وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 100 طائرة أوكرانية
دوّت سلسلة انفجارات صباح الاثنين في وسط كييف جراء هجوم نادر بالمسيّرات الروسية استهدف العاصمة الأوكرانية نهاراً، بحسب ما أفاد صحافيون من المدينة، فيما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو سقوط حطام مسيّرات في وسط العاصمة من دون تسجيل إصابات، مؤكداً أن الهجوم لا يزال مستمراً.

في المقابل، قالت روسيا إن أوكرانيا شنت هجوماً كبيراً على موسكو بأكثر من 100 طائرة مسيّرة خلال مطلع الأسبوع، فيما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط ما لا يقل عن 145 مسيّرة خلال الليل، بينها 53 فوق منطقة موسكو، ما دفع السلطات إلى فرض قيود على الرحلات في مطارات العاصمة.

ومن جهته، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى نحو مليون و279 ألفاً و930، بينهم 760 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيان لهيئة الأركان العامة.
Advertisement
Advertisement
