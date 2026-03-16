كيف ردت الدول على دعوة ترامب إلى "تحالف هرمز"؟

دعا الرئيس الأميركي مطلع الأسبوع دولا حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على للأسبوع الثالث.





وقال ترامب إن ⁠إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.



فيما يلي ردود فعل بعض ‌ دعوة لإرسال سفن إلى المنطقة:



اليابان



ذكرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الإثنين، أن اليابان لا تعتزم حاليا إرسال سفن حربية ‌لمرافقة السفن في .



وقالت ‌تاكايتشي أمام البرلمان "لم نتخذ أي قرارات على الإطلاق بشأن إرسال سفن مرافقة. ونواصل بحث ما يمكن أن تفعله اليابان بشكل مستقل وما يمكن فعله في الإطار القانوني".



وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع ترامب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

أستراليا



ذكرت الوزيرة كاثرين كينج أن أستراليا ‌لن ترسل سفنا حربية للمساعدة في إعادة فتح ‌مضيق هرمز.



وقالت كينج، العضو ⁠في حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية "لن نرسل أي سفينة إلى مضيق هرمز. ندرك مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئا طُلب منا أو سنشارك فيه".



كوريا الجنوبية



قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أمس الأحد "سنتواصل ⁠عن كثب مع بشأن ‌هذه المسألة وسنتخذ قرارا بعد مراجعة دقيقة".



وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات في الخارج ⁠موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة ⁠التشريعية.



بريطانيا



قالت متحدثة باسم داونينج ستريت أمس الأحد إن رئيس الوزراء كير ستارمر ناقش مع ترامب الحاجة إلى إعادة فتح المضيق لإنهاء الاضطرابات التي لحقت بحركة الملاحة البحرية العالمية.



وأضافت ⁠المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط في اجتماع يعقد، الإثنين.



الاتحاد



قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، الإثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامها لتشمل المضيق المغلق.



وأُنشئت بعثة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2024 لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.



ألمانيا



قال الألماني يوهان فاديفول، الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي ‌سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني "دروع"، لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.



وذكر فاديفول في مقابلة مع تلفزيون إيه.آر.دي الألماني "لهذا السبب فأنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن".