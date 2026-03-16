الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز

قالت ، الإثنين، إن ⁠بكين على تواصل "مع جميع الأطراف" بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجددة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع الدائر في .

وخلال إفادة صحفية ‌دورية، ‌سُئلت الوزارة عما إذا كانت تلقت أي طلب من الرئيس الأميركي ‌ ‌للمساعدة ⁠في توفير أمن المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لشحنات الطاقة العالمية.



وقال ⁠المتحدث ‌باسم الوزارة لين جيان، ⁠للصحفيين: "نحن على تواصل مع جميع ⁠الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع ⁠الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وخفض التوتر".



وأضاف لين أن الصين حثت مجددا جميع الأطراف على وقف القتال فورا لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية ‌أوسع نطاقا.

هذا وأعلنت بكين أنها تجري محادثات مع بشأن زيارة من المقرر أن يجريها إلى بكين نهاية الشهر الحالي.



ولمّح ترامب إلى أن واشنطن قد تؤجل القمة المزمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إذا لم تساعد بكين في إعادة فتح مضيق هرمز.



وتقول إنها أغلقت فعليا هذا الممر المائي الحيوي لنقل والغاز، ردا على الحرب الأميركية ضد طهران.