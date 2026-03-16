Advertisement

عربي-دولي

الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز

Lebanon 24
16-03-2026 | 05:21
قالت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن ⁠بكين على تواصل "مع جميع الأطراف" بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجددة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وخلال إفادة صحفية ‌دورية، ‌سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين تلقت أي طلب من الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب ‌للمساعدة ⁠في توفير أمن المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لشحنات الطاقة العالمية.

وقال ⁠المتحدث ‌باسم الوزارة لين جيان، ⁠للصحفيين: "نحن على تواصل مع جميع ⁠الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع ⁠الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وخفض التوتر".

وأضاف لين أن الصين حثت مجددا جميع الأطراف على وقف القتال فورا لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية ‌أوسع نطاقا.
هذا وأعلنت بكين أنها تجري محادثات مع واشنطن بشأن زيارة من المقرر أن يجريها ترامب إلى بكين نهاية الشهر الحالي.

ولمّح ترامب إلى أن واشنطن قد تؤجل القمة المزمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إذا لم تساعد بكين في إعادة فتح مضيق هرمز.

وتقول إيران إنها أغلقت فعليا هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط والغاز، ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران.
Advertisement
Advertisement
