تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
الصين: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن مضيق هرمز
Lebanon 24
16-03-2026
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الخارجية
الصينية
، الإثنين، إن بكين على تواصل "مع جميع الأطراف" بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجددة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد في الصراع الدائر في
الشرق الأوسط
.
وخلال إفادة صحفية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت
الصين
تلقت أي طلب من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للمساعدة في توفير أمن المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا لشحنات الطاقة العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحفيين: "نحن على تواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع وخفض التوتر".
وأضاف لين أن الصين حثت مجددا جميع الأطراف على وقف القتال فورا لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.
هذا وأعلنت بكين أنها تجري محادثات مع
واشنطن
بشأن زيارة من المقرر أن يجريها
ترامب
إلى بكين نهاية الشهر الحالي.
ولمّح ترامب إلى أن واشنطن قد تؤجل القمة المزمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إذا لم تساعد بكين في إعادة فتح مضيق هرمز.
وتقول
إيران
إنها أغلقت فعليا هذا الممر المائي الحيوي لنقل
النفط
والغاز، ردا على الحرب الأميركية
الإسرائيلية
ضد طهران.
الخارجية الصينية تقول إنها على اتصال مع جميع الأطراف حول الوضع الحالي في مضيق هرمز
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الصينية
دونالد
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24