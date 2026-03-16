Najib Mikati
عربي-دولي

إيران: لملاحقة المتعاونين مع واشنطن وإسرائيل ومحاكمتهم سريعا

Lebanon 24
16-03-2026 | 05:25
إيران: لملاحقة المتعاونين مع واشنطن وإسرائيل ومحاكمتهم سريعا
قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية الاثنين إنه لا ينبغي التهاون أو التأخر في إصدار الأحكام ضد المتّهمين بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن غلام حسين محسني إيجئي قوله "يجب ألا نتساهل أو نتباطأ في تنفيذ الأحكام النهائية بحق من ارتكبوا جرائم خلال الحرب والاضطرابات، وكانوا على صلة بالعدو المعتدي".
وأضاف "من الضروري تسريع مراجعة القضايا المتعلقة بالعناصر المتهمة بتهديد الأمن العام والفصل فيها".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات نفذت في الأسابيع الأخيرة عمليات دهم واسعة النطاق في أنحاء إيران، واعتقلت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع إسرائيل والولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
رئيس السلطة القضائية بإيران: لا تساهل في تنفيذ الأحكام ضد المتعاونين مع العدو
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا عن مكتب المدعي العام الإيراني: مصادرة ممتلكات الإيرانيين المقيمين في الخارج المتعاونين مع العدو
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الإيرانية: سنتعامل بحزم مع المرتزقة والمتعاونين مع إسرائيل وأميركا وسنعدهم جنودا إسرائيليين
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى العراق: ملتزمون بملاحقة "ميليشيات إيران"
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 14:56:23 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-03-16
Lebanon24
08:14 | 2026-03-16
Lebanon24
08:00 | 2026-03-16
Lebanon24
07:40 | 2026-03-16
Lebanon24
07:34 | 2026-03-16
Lebanon24
07:24 | 2026-03-16
