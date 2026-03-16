عن مضيق هرمز وحرب إيران.. ماذا أعلنت ألمانيا؟

ذكر متحدث ⁠باسم الحكومة الألمانية، الإثنين، أن حرب لا ‌علاقة لها بحلف شمال الأطلسي، ‌مؤكداً ‌مجدداً أن ألمانيا لن تشارك في ‌الحرب ولن ‌تساهم ⁠في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بالوسائل ⁠العسكرية.



وقال ‌المتحدث ستيفان كورنيليوس: "ما دامت ⁠هذه الحرب مستمرة، ⁠لن يكون هناك ⁠أي مشاركة، ولا حتى في أي جهد لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بالوسائل العسكرية".





وأتى ذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي من أن الحلف قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يساهم حلفاء في فتح مضيق هرمز.





ودعا الرئيس الأميركي دونالد مطلع الأسبوع دولا حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران للأسبوع الثالث.





وقال ترامب إن ⁠إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.





وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.





وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية سيناقشون، الإثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في ، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامها لتشمل المضيق المغلق.





وأُنشئت بعثة أسبيدس التابعة للاتحاد في عام 2024 لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.





وقال الألماني يوهان فاديفول، الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي ‌سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني "دروع"، لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.





وفي حديث عبر تلفزيون إيه.آر.دي الألماني، قال فاديفول: "لهذا السبب أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن". (سكاي نيوز عربية)