حريق كبير يُثير الذعر في مصر... شاهدوا الفيديو

اندلع حريق كبير في أحد المواقع الإنشائية في أحد أشهر المجمعات السكنية في الجديدة.

وأثار الحريق حالة من القلق بين السكان والمارة، بعد تصاعد ألسنة اللهب وارتفاع سحب الدخان الأسود فوق المنطقة.



وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث لا تزال الفرق حتى اللحظة تبذل جهوداً مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة داخل المشروع السكني. (العربية)