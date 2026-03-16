تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
سرّ "الحفرة" في تل أبيب.. كيف تواصل القيادة الإسرائيلية العمل وسط القصف؟
Lebanon 24
16-03-2026
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما يلوذ ملايين الإسرائيليين بالملاجئ التقليدية عند انطلاق
صفارات الإنذار
، تبرز "
إسرائيل
أخرى" محصنة عميقاً تحت الأرض، حيث تدار العمليات الحربية من مراكز قيادة استراتيجية صُممت لضمان "استمرارية الدولة" حتى في أسوأ سيناريوهات الهجمات الصاروخية أو النووية.
وتكشف دراسات لمراكز أبحاث، مثل "معهد دراسات
الأمن القومي
" (INSS) و"مركز بيغن -
السادات
"، عن شبكة معقدة من المنشآت السرية، أبرزها
مركز القيادة
العسكري المعروف بـ "البور" (الحفرة)، الواقع تحت مجمع
وزارة الدفاع
"الكرياه" في
تل أبيب
.
ويضم هذا المركز غرف العمليات وإدارة الأزمات، وهو مصمم للبقاء والعمل بكفاءة كاملة حتى في حال تعرض تل أبيب لقصف واسع.
ولا تقتصر هذه المنظومة على تل أبيب؛ ففي شمال إسرائيل، وتحديداً في جبل
الكرمل
قرب حيفا، يوجد مجمع قيادة بديل بُني منذ الحرب الباردة لاستيعاب مئات المسؤولين العسكريين والمدنيين لإدارة الحكومة في حال شلل المركز.
كما تضم جبال
القدس
"مركز
إدارة الأزمات
الوطنية" المرتبط بشبكات اتصالات محصنة تعمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.
هذه العقيدة الدفاعية، التي تعززت بعد دروس حرب 1973، تثير اليوم نقاشاً داخلياً حساساً؛ فبينما تمتلك القيادة السياسية والعسكرية منظومة متكاملة تحت الأرض، تشير التقارير إلى فجوات واسعة في حماية المدنيين، مما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان التحصين قد أُعد لضمان بقاء السلطة أم حماية المجتمع.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24