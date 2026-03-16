Najib Mikati
عربي-دولي

خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـ"تسونامي"

Lebanon 24
16-03-2026 | 10:27
خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـتسونامي
خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـتسونامي photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ خبراء حذّروا من أنّ الريفييرا الفرنسية من أنّ هذه المنطقة الساحلية الجميلة ستتعرض لتسونامي خلال الثلاثين عاما المقبلة، وأكّدوا أنّ هناك احتمالية بنسبة 100 في المئة، لتشكل موجة عاتية في البحر الأبيض المتوسط خلال العقود القليلة المقبلة.
 
وأشاروا إلى أنّها قد تصل هذه الموجة إلى الساحل الجنوبي لفرنسا في غضون 10 دقائق فقط من حدوثها، ما سيتسبب في فوضى عارمة لعشرات الآلاف من المصطافين الذين يتوافدون إلى المنطقة خلال أشهر الصيف.

وعلى الرغم من وجود نظام وطني للإنذار من التسونامي في فرنسا، إلا أنه يغطي فقط الموجات الناجمة عن الزلازل البعيدة. وهذا يعني أن الأسباب المحلية، مثل الانهيارات الأرضية تحت الماء، قد تمر دون اكتشاف حتى فوات الأوان.

ويقول البروفيسور فريديريك ليون من جامعة مونبلييه بول فاليري: "منطقة نيس - كوت دازور الحضرية معرضة للخطر لأسباب عدة: التحضر الكثيف، الجذب السياحي القوي، والشواطئ المزدحمة للغاية".
 
ويضيف: "مكننا تحليل الصور والنمذجة من تقدير وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في المناطق التي يجب إخلاؤها خلال فترات الذروة السياحية، ما بين 10 آلاف و87 ألف شخص على الشواطئ، حسب الموسم والوقت من اليوم". (روسيا اليوم)
 
 
