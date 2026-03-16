خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـتسونامي

|
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
Advertisement
عربي-دولي
خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـ"تسونامي"
Lebanon 24
16-03-2026
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ خبراء حذّروا من أنّ الريفييرا
الفرنسية
من أنّ هذه
المنطقة الساحلية
الجميلة ستتعرض لتسونامي خلال الثلاثين عاما المقبلة، وأكّدوا أنّ هناك احتمالية بنسبة 100 في المئة، لتشكل موجة عاتية في
البحر الأبيض المتوسط
خلال العقود القليلة المقبلة.
وأشاروا إلى أنّها قد تصل هذه الموجة إلى الساحل الجنوبي لفرنسا في غضون 10 دقائق فقط من حدوثها، ما سيتسبب في فوضى عارمة لعشرات الآلاف من المصطافين الذين يتوافدون إلى المنطقة خلال أشهر الصيف.
وعلى الرغم من وجود نظام وطني للإنذار من التسونامي في
فرنسا
، إلا أنه يغطي فقط الموجات الناجمة عن الزلازل البعيدة. وهذا يعني أن الأسباب المحلية، مثل الانهيارات الأرضية تحت الماء، قد تمر دون اكتشاف حتى فوات الأوان.
ويقول
البروفيسور
فريديريك ليون من جامعة
مونبلييه
بول فاليري: "منطقة نيس - كوت دازور الحضرية معرضة للخطر لأسباب عدة: التحضر الكثيف، الجذب السياحي القوي، والشواطئ المزدحمة للغاية".
ويضيف: "مكننا تحليل الصور والنمذجة من تقدير وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في المناطق التي يجب إخلاؤها خلال فترات الذروة السياحية، ما بين 10 آلاف و87 ألف شخص على الشواطئ، حسب الموسم والوقت
من اليوم
". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان
Lebanon 24
جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان
16/03/2026 19:54:51
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة
Lebanon 24
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة
16/03/2026 19:54:51
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
Lebanon 24
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
16/03/2026 19:54:51
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة
Lebanon 24
خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة
16/03/2026 19:54:51
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
البحر الأبيض المتوسط
المنطقة الساحلية
البحر الأبيض
روسيا اليوم
البروفيسور
الفرنسية
من اليوم
مونبلييه
قد يعجبك أيضاً
"أغرقنا سفنهم وفككنا ترسانتهم".. ترامب يكشف حصيلة 7000 غارة ضد إيران
Lebanon 24
"أغرقنا سفنهم وفككنا ترسانتهم".. ترامب يكشف حصيلة 7000 غارة ضد إيران
12:46 | 2026-03-16
16/03/2026 12:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يهدد الشركات الأميركية في المنطقة: أخلوا مواقعكم فوراً!
Lebanon 24
الحرس الثوري يهدد الشركات الأميركية في المنطقة: أخلوا مواقعكم فوراً!
12:39 | 2026-03-16
16/03/2026 12:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من سيقرر إنهاء حرب إيران؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
من سيقرر إنهاء حرب إيران؟ تقريرٌ يكشف
12:00 | 2026-03-16
16/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خافيير بارديم يُشعل مسرح الأوسكار بتصريح جريء... إليكم ما قاله عن فلسطين
Lebanon 24
خافيير بارديم يُشعل مسرح الأوسكار بتصريح جريء... إليكم ما قاله عن فلسطين
11:41 | 2026-03-16
16/03/2026 11:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تتعلّق بلبنان... قرارات صدرت عن المجلس الأمنيّ المصغر في إسرائيل
Lebanon 24
تتعلّق بلبنان... قرارات صدرت عن المجلس الأمنيّ المصغر في إسرائيل
11:38 | 2026-03-16
16/03/2026 11:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نائب يُطلق النار على شخص
Lebanon 24
نجل نائب يُطلق النار على شخص
16:59 | 2026-03-15
15/03/2026 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
15:00 | 2026-03-15
15/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
Lebanon 24
"كهرباء لبنان" منزعجة من "لبنان ٢٤"
16:43 | 2026-03-15
15/03/2026 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
12:46 | 2026-03-16
"أغرقنا سفنهم وفككنا ترسانتهم".. ترامب يكشف حصيلة 7000 غارة ضد إيران
12:39 | 2026-03-16
الحرس الثوري يهدد الشركات الأميركية في المنطقة: أخلوا مواقعكم فوراً!
12:00 | 2026-03-16
من سيقرر إنهاء حرب إيران؟ تقريرٌ يكشف
11:41 | 2026-03-16
خافيير بارديم يُشعل مسرح الأوسكار بتصريح جريء... إليكم ما قاله عن فلسطين
11:38 | 2026-03-16
تتعلّق بلبنان... قرارات صدرت عن المجلس الأمنيّ المصغر في إسرائيل
11:30 | 2026-03-16
الجيش الإسرائيليّ: دمرنا مخزناً لـ"حزب الله" (فيديو)
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
16/03/2026 19:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
