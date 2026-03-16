خبراء يُحذّرون: منطقة فرنسيّة سياحيّة شهيرة جدّاً مُعرّضة لـتسونامي

ذكر موقع " "، أنّ خبراء حذّروا من أنّ الريفييرا من أنّ هذه الجميلة ستتعرض لتسونامي خلال الثلاثين عاما المقبلة، وأكّدوا أنّ هناك احتمالية بنسبة 100 في المئة، لتشكل موجة عاتية في خلال العقود القليلة المقبلة.

وأشاروا إلى أنّها قد تصل هذه الموجة إلى الساحل الجنوبي لفرنسا في غضون 10 دقائق فقط من حدوثها، ما سيتسبب في فوضى عارمة لعشرات الآلاف من المصطافين الذين يتوافدون إلى المنطقة خلال أشهر الصيف.



وعلى الرغم من وجود نظام وطني للإنذار من التسونامي في ، إلا أنه يغطي فقط الموجات الناجمة عن الزلازل البعيدة. وهذا يعني أن الأسباب المحلية، مثل الانهيارات الأرضية تحت الماء، قد تمر دون اكتشاف حتى فوات الأوان.



ويقول فريديريك ليون من جامعة بول فاليري: "منطقة نيس - كوت دازور الحضرية معرضة للخطر لأسباب عدة: التحضر الكثيف، الجذب السياحي القوي، والشواطئ المزدحمة للغاية".

ويضيف: "مكننا تحليل الصور والنمذجة من تقدير وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في المناطق التي يجب إخلاؤها خلال فترات الذروة السياحية، ما بين 10 آلاف و87 ألف شخص على الشواطئ، حسب الموسم والوقت ". (روسيا اليوم)