لاريجاني: إيران ماضية في طريق المقاومة في مواجهة الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر

وجه أمين للأمن القومي علي لاريجاني اليوم الاثنين، رسالة إلى في أنحاء العالم وإلى حكومات .

وجاء في نص الرسالة: "تعرضت لعدوان أميركي صهيوني مخادع وقع في أثناء المفاوضات وكان الهدف منه تفكيك إيران. وقد أدى هذا العدوان إلى استشهاد القائد الكبير والمضحي للثورة الإسلامية وعدد من المدنيين والقادة العسكريين. غير أن المعتدين واجهوا مقاومة وطنية وإسلامية صلبة من الشعب الإيراني".



وأضاف: "تعلمون أنه، باستثناء حالات نادرة وفي حدود المواقف السياسية فقط، لم تقف أي إلى جانب الشعب الإيراني. ومع ذلك استطاع الشعب الإيراني بإرادته القوية أن يقمع العدو المعتدي حتى أصبح اليوم عاجزا عن إيجاد مخرج من هذا المأزق الاستراتيجي".



وتابع: "إن إيران ماضية في طريق في مواجهة الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، أي أميركا وإسرائيل. ولكن أليس موقف بعض الحكومات الإسلامية متناقضا مع قول النبيّ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»



فأي إسلام هذا؟".



وأشار إلى أن "بعض الدول ذهبت أبعد من ذلك فقالت إن إيران أصبحت عدواً لها لأنها استهدفت قواعد أميركية ومصالح أميركية وإسرائيلية في أراضيها. فهل يُطلب من إيران أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم القواعد الأميركية في بلدانكم للاعتداء عليها؟ إنها ذرائع واهية. فالمواجهة اليوم بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران المسلمة وقوى المقاومة من جهة أخرى. فإلى أي جانب تقفون؟".



وشدد لاريجاني على أنه "فكّروا في مستقبل العالم الإسلامي. أنتم تعلمون أن أميركا لا وفاء لها وأن عدو لكم. توقفوا لحظة وتأملوا في أنفسكم وفي مستقبل المنطقة. إن إيران ناصحة لكم ولا تسعى إلى الهيمنة عليكم".



وختم قائلا: "إن وحدة الأمة الإسلامية، إذا تحققت بكل قوة، قادرة على أن تضمن الأمن والتقدم والاستقلال لجميع دولها