إصابات في نهاريا بعد سقوط صاروخ على مبنى شمال إسرائيل

قالت "القناة 14" مساء الاثنين، إن إصابات عدة وقعت بين صفوف الإسرائيليين إثر سقوط صاروخ على مبنى في منطقة (شمال).



وأفادت القناة، بأن الأنباء الأولية تشير إلى "وقوع إصابات عدة في نهاريا شمال ".



بدوره ذكر الإسعاف ، أنه "انتشل 5 عالقين من المبنى الذي استهدفه صاروخ في نهاريا".



وأظهر مقطع فيديو متداول، اشتعال النيران في المبنى المستهدف.



وذكر الإعلام ، أن الصاروخ قادم من .







