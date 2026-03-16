قمة إماراتية أردنية تبحث التوترات في المنطقة وسبل التهدئة

استقبل رئيس دولة الشيخ زايد آل ، اليوم الاثنين، العاهل الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث بحث الزعيمان التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة.وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، تطرّق اللقاء إلى الاعتداءات السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثّله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال العسكرية واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين.وجدد العاهل الأردني في هذا السياق تضامن بلاده مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها. ومن جانبه، أكد الرئيس تضامن بلاده مع في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادته وأمنه.وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف العالقة في المنطقة بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.