قمة إماراتية أردنية تبحث التوترات في المنطقة وسبل التهدئة
Lebanon 24
16-03-2026
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس دولة
الإمارات
الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، اليوم الاثنين، العاهل
الأردني
الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث بحث الزعيمان التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، تطرّق اللقاء إلى الاعتداءات
الإيرانية
السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثّله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين ضرورة وقف الأعمال العسكرية واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، إلى جانب تعزيز التعاون
الثنائي
بين البلدين.
وجدد العاهل الأردني في هذا السياق تضامن بلاده مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها. ومن جانبه، أكد الرئيس
الإماراتي
تضامن بلاده مع
الأردن
في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادته وأمنه.
وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف
القضايا
العالقة في المنطقة بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.
Advertisement
Advertisement
