عربي-دولي
إيران تتهم دولاً مجاورة بالسماح بشن هجمات أميركية وإسرائيلية على أراضيها
Lebanon 24
16-03-2026
|
12:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
بأن تقارير تشير إلى أن بعض الدول المجاورة التي تستضيف قوات أميركية، تسمح بشن هجمات من أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية.
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "قُتل مئات المدنيين الإيرانيين في غارات جوية مشتركة بين
إسرائيل
والولايات المتحدة، من بينهم أكثر من 200 طفل".
وأضاف: "وتشير التقارير إلى أن بعض الدول المجاورة التي تستضيف قوات أمريكية وتسمح بشن هجمات على
إيران
، تُشجع بنشاط على مثل هذه المجزرة".
وطالب
وزير الخارجية
الإيراني
بـ"توضيح المواقف على وجه السرعة" من هذه الدول، في إشارة إلى
دول الخليج
التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وتتعرض بعضها لهجمات إيرانية منذ بداية الحرب.
