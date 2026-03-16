عربي-دولي
الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا مطار بغداد الدولي
Lebanon 24
16-03-2026
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسقطت الدفاعات الجوية
العراقية
طائرة مسيّرة حاولت استهداف مقر الدعم الدبلوماسي في مطار
بغداد
الدولي، في ثاني محاولة من نوعها خلال ساعات، فيما تعرض حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة إلى قصف بطائرتين مسيّرتين.
وقالت مصادر أمنية
عراقية
إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة في محيط
المطار
قبل وصولها إلى هدفها، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وكانت محاولة مشابهة قد سُجلت في وقت سابق
من اليوم
نفسه، حين جرى إسقاط طائرة مسيّرة حاولت استهداف مركز الدعم اللوجستي المعروف سابقاً باسم "فيكتوري" قرب مطار بغداد الدولي.
وفي البصرة، أفاد مصدر أمني بتعرض حقل مجنون النفطي لقصف بطائرتين مسيّرتين مساء الاثنين، في هجوم جديد يطال أحد أكبر الحقول النفطية في
العراق
.
وأوضح المصدر أن "إحدى الطائرتين استهدفت برج الاتصالات داخل الحقل، فيما ضربت الطائرة الثانية مكتب شركة KBR
الأمريكية
العاملة في الموقع، من دون تسجيل إصابات بشرية".
