الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا مطار بغداد الدولي

أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة حاولت استهداف مقر الدعم الدبلوماسي في مطار الدولي، في ثاني محاولة من نوعها خلال ساعات، فيما تعرض حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة إلى قصف بطائرتين مسيّرتين.



وقالت مصادر أمنية إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة في محيط قبل وصولها إلى هدفها، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وكانت محاولة مشابهة قد سُجلت في وقت سابق نفسه، حين جرى إسقاط طائرة مسيّرة حاولت استهداف مركز الدعم اللوجستي المعروف سابقاً باسم "فيكتوري" قرب مطار بغداد الدولي.



وفي البصرة، أفاد مصدر أمني بتعرض حقل مجنون النفطي لقصف بطائرتين مسيّرتين مساء الاثنين، في هجوم جديد يطال أحد أكبر الحقول النفطية في .



وأوضح المصدر أن "إحدى الطائرتين استهدفت برج الاتصالات داخل الحقل، فيما ضربت الطائرة الثانية مكتب شركة KBR العاملة في الموقع، من دون تسجيل إصابات بشرية".









