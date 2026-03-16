Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: لم نبدأ الحرب ولن نستسلم

Lebanon 24
16-03-2026 | 15:24
بزشكيان: لم نبدأ الحرب ولن نستسلم
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده "لم تبدأ الحرب.. ولن تستلم".

وشدد على أن الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان يعد حقا طبيعيا لإيران.

وقال بزشكيان إن طهران ترى ضرورة وقف استخدام القواعد الأميركية في المنطقة ضدها، معتبرا أن ذلك يستهدف زعزعة علاقاتها مع دول الجوار.

وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين لن يكون ممكنا في ظل ما وصفه بـ"تجاهل العدوان الصهيوني-الأميركي" على بلاده.

وشدد بزشكيان على أن الجمهورية الإسلامية "لن تستسلم للمتغطرسين"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات وإلزام من سماهم "المعتدين" باحترام القانون الدولي. كما اعتبر أن إشعال الحروب استنادا إلى معلومات مضللة وبهدف التوسع يمثل "سلوكا من عصور غابرة".

وختم بالقول إن الحديث عن وقف الحرب أو إنهائها "لا معنى له" ما لم يتم تقديم ضمانات تحول دون تكرار الهجمات على الأراضي الإيرانية مستقبلا.
Advertisement
الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

المجتمع الدولي

الإيرانية

إيمانويل

الإيراني

الجمهوري

الإسلام

تابع
Advertisement
