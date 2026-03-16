بزشكيان: لم نبدأ الحرب ولن نستسلم

أكد الرئيس مسعود بزشكيان، في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مع نظيره ، أن بلاده "لم تبدأ الحرب.. ولن تستلم".



وشدد على أن الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان يعد حقا طبيعيا لإيران.



وقال بزشكيان إن ترى ضرورة وقف استخدام القواعد الأميركية في المنطقة ضدها، معتبرا أن ذلك يستهدف زعزعة علاقاتها مع دول الجوار.



وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين لن يكون ممكنا في ظل ما وصفه بـ"تجاهل العدوان الصهيوني-الأميركي" على بلاده.



وشدد بزشكيان على أن الجمهورية الإسلامية "لن تستسلم للمتغطرسين"، داعيا إلى إدانة الهجمات وإلزام من سماهم "المعتدين" باحترام القانون الدولي. كما اعتبر أن إشعال الحروب استنادا إلى معلومات مضللة وبهدف التوسع يمثل "سلوكا من عصور غابرة".



وختم بالقول إن الحديث عن وقف الحرب أو إنهائها "لا معنى له" ما لم يتم تقديم ضمانات تحول دون تكرار الهجمات على الأراضي مستقبلا.

