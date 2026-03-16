عربي-دولي

الجيش الأميركي: إصابة نحو 200 جندي منذ اندلاع الحرب مع إيران

Lebanon 24
16-03-2026 | 15:32
الجيش الأميركي: إصابة نحو 200 جندي منذ اندلاع الحرب مع إيران
أفاد الجيش الأميركي بأن نحو 200 جندي أصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، فيما استعاد أكثر من 180 منهم عافيتهم وعادوا إلى الخدمة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن تيم هوكينز، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن 10 من أفراد الخدمة مصابون بجروح خطيرة.

وبحسب التحديث السابق الذي أصدره البنتاغون الأسبوع الماضي، فإن عدد المصابين يبلغ حوالي 140، وأن ثمانية منهم مصابون "بإصابات خطيرة".

لم تُعلن القيادة المركزية الأميركية متى أو أين أصيب هؤلاء الجنود، أو قدمت تفاصيل عن نوع الإصابات.

يُذكر أنه منذ بدء الحرب في إيران، قُتل 13 جندياً أميركياً. (آرم نيوز)  
