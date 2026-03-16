اعتقال 4 شباب في هولندا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على كنيس يهودي

قال الادعاء ، اليوم الاثنين، إن الرجال الأربعة المشتبه بضلوعهم في انفجار بكنيس في روتردام، يوم الجمعة، تصرفوا بنية إرهابية، وفقًا لـ" ".وقال ممثلو الادعاء: "كان الهدف من هذه الأفعال بث الخوف في أوساط الجالية ".وألقت السلطات القبض على الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاما، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة وتسبب باندلاع حريق.