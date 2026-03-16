اعتراض صاروخين إيرانيين وانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس

نقلت القناة 12 عن مصادر محلية قولها، مساء اليوم الاثنين، إنه جرى اعتراض صاروخين أطلقا من ضمن الدفعة الأولى.بدوره ذكر الجيش ، أنه جرى "رصد إطلاق صواريخ والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها".وبحسب الداخلية الإسرائيلية، فإن المنطقة المستهدفة بالقصف الأخير تمتد من أسدود جنوباً حتى الخضيرة شمالاً".وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن تدوي في الكبرى وفي مطار بن غوريون، مبينة أنه تم رصد إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والشارون، وأخرى باتجاه الأغوار ومستوطنات .ولفتت إلى أن إنذاراً مبكراً جديداً انطلق إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال ووسط ، مضيفة أن صفارات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان إثر هجوم صاروخي من إيران.وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" باندلاع حريق في منطقة مساء اليوم الاثنين جراء سقوط شظايا صاروخية إيرانية.من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ في أكثر من موقع في مستوطنة بيت شيمش غرب القدس.وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت رصد إطلاق صواريخ من إيران تستهدف وسط إسرائيل والقدس.وسُمع دوي انفجارات ضخمة في سماء القدس وتل أبيب بعد رصد إطلاق الصواريخ.وكانت بيت شيمش شهدت أقوى الهجمات في ثاني أيام الحرب حيث قتل صاروخ باليتسي ثقيل 9 إسرائيليين وأصاب عشرات آخرين بجراح.