تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
"القيادة الوسطى": إيران لم تدمر أي مقاتلة أميركية في المنطقة
Lebanon 24
17-03-2026
|
00:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الثلاثاء، إعلان
الحرس الثوري الإيراني
تدمير مقاتلات أميركية متمركزة في المنطقة.
وقالت "سنتكوم" في منشور على حسابها في "إكس": "يدعي
الحرس الثوري
الإيراني
أنه دمّر مؤخرا عددا من الطائرات المقاتلة الأميركية المتمركزة في المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. هذا كذب".
وأضافت: "لم تُصب أي طائرات مقاتلة أميركية بضربات إيرانية. في الواقع، تُظهر طائرات البحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية الأميركية تفوقا جوياً وفعالية قتالية لا مثيل لها خلال موجات الضربات الجوية على
إيران
. هذه هي الحقيقة".
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت "سنتكوم" ضرب أكثر من 7000 هدف إيراني عبر 6500 طلعة قتالية، وتدمير أكثر من 100 سفينة إيرانية.
وقال المتحدث باسم "سنتكوم"
تيموثي هوكينز
، إن الغالبية العظمى من تلك الإصابات كانت طفيفة، وعاد بالفعل أكثر من 180 جندياً إلى الخدمة.
مواضيع ذات صلة
القيادة الوسطى الأميركية: إيران لم تحتجز أيًّا من أفراد الخدمة الأميركية رهائن أو أسرى
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: إيران لم تحتجز أيًّا من أفراد الخدمة الأميركية رهائن أو أسرى
17/03/2026 08:08:07
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أميركي: دخول حاملة الطائرات "لينكولن" منطقة عمل القيادة الوسطى الأميركية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصدر أميركي: دخول حاملة الطائرات "لينكولن" منطقة عمل القيادة الوسطى الأميركية
17/03/2026 08:08:07
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدّث باسم القيادة المركزية الأميركية: لم تتعرّض أي سفن أميركية للضرب منذ بدء الهجمات على إيران
Lebanon 24
المتحدّث باسم القيادة المركزية الأميركية: لم تتعرّض أي سفن أميركية للضرب منذ بدء الهجمات على إيران
17/03/2026 08:08:07
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: مقاتلة من طراز إف آي 18 تقلع من الحاملة لينكولن في مهمة روتينية ببحر العرب
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: مقاتلة من طراز إف آي 18 تقلع من الحاملة لينكولن في مهمة روتينية ببحر العرب
17/03/2026 08:08:07
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
القوات الجوية
تيموثي هوكينز
مشاة البحرية
الحرس الثوري
الإيراني
تيموثي
هوكينز
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تواجه إيران أزمتها؟
Lebanon 24
كيف تواجه إيران أزمتها؟
01:47 | 2026-03-17
17/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق مؤقت.. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها
Lebanon 24
بعد تعليق مؤقت.. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها
01:36 | 2026-03-17
17/03/2026 01:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد أي تهديد
Lebanon 24
مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد أي تهديد
01:13 | 2026-03-17
17/03/2026 01:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ وطائرات مسيّرة تضرب السفارة الأميركية في بغداد والدفاعات تتصدى
Lebanon 24
صواريخ وطائرات مسيّرة تضرب السفارة الأميركية في بغداد والدفاعات تتصدى
01:04 | 2026-03-17
17/03/2026 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لفتح مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود
Lebanon 24
لفتح مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود
01:01 | 2026-03-17
17/03/2026 01:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
Lebanon 24
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيديّ الفطر والبشارة (صور)
07:58 | 2026-03-16
16/03/2026 07:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يفاجئ الاحزاب
02:15 | 2026-03-16
16/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
06:58 | 2026-03-16
16/03/2026 06:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله لماغي بوغصن: "مش ناسيتلك الكم كف اللي فقعتيهن لبنتي"
Lebanon 24
كارين رزق الله لماغي بوغصن: "مش ناسيتلك الكم كف اللي فقعتيهن لبنتي"
07:25 | 2026-03-16
16/03/2026 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
Lebanon 24
اسرائيل تتحضر لحرب برية طويلة في لبنان
12:00 | 2026-03-16
16/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:47 | 2026-03-17
كيف تواجه إيران أزمتها؟
01:36 | 2026-03-17
بعد تعليق مؤقت.. عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها
01:13 | 2026-03-17
مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد أي تهديد
01:04 | 2026-03-17
صواريخ وطائرات مسيّرة تضرب السفارة الأميركية في بغداد والدفاعات تتصدى
01:01 | 2026-03-17
لفتح مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود
01:00 | 2026-03-17
إثر استهدافه بمسيّرات.. حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الامارات
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
17/03/2026 08:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24