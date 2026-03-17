"القيادة الوسطى": إيران لم تدمر أي مقاتلة أميركية في المنطقة

نفت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الثلاثاء، إعلان تدمير مقاتلات أميركية متمركزة في المنطقة.



وقالت "سنتكوم" في منشور على حسابها في "إكس": "يدعي أنه دمّر مؤخرا عددا من الطائرات المقاتلة الأميركية المتمركزة في المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة. هذا كذب".

وأضافت: "لم تُصب أي طائرات مقاتلة أميركية بضربات إيرانية. في الواقع، تُظهر طائرات البحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية الأميركية تفوقا جوياً وفعالية قتالية لا مثيل لها خلال موجات الضربات الجوية على . هذه هي الحقيقة".



وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت "سنتكوم" ضرب أكثر من 7000 هدف إيراني عبر 6500 طلعة قتالية، وتدمير أكثر من 100 سفينة إيرانية.



وقال المتحدث باسم "سنتكوم" ، إن الغالبية العظمى من تلك الإصابات كانت طفيفة، وعاد بالفعل أكثر من 180 جندياً إلى الخدمة.