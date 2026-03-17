روبيو يطالب بضغوط على الحلفاء لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله منظمتين إرهابيتين

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية -اطلعت عليها رويترز- أن إدارة الرئيس طلبت -يوم أمس الاثنين- من الدبلوماسيين في الخارج حث حلفاء على تصنيف الحرس الثوري وحزب الله منظمتين إرهابيتين، في ظل ما وصفته بارتفاع مخاطر التعرّض لهجمات.

وحسب البرقية المؤرخة في 16 آذار الجاري والموقعة من الأميركي ماركو روبيو، فقد جرى تعميم التوجيهات على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم. وتدعو الوثيقة الدبلوماسيين إلى إيصال هذه الرسالة إلى نظرائهم على أعلى مستوى مناسب في موعد أقصاه 20 آذار.

وأضافت البرقية أن جهود الدبلوماسيين الأميركيين -الرامية إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على القوائم السوداء- يجب أن تتم بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين.