عربي-دولي

روبيو يطالب بضغوط على الحلفاء لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله منظمتين إرهابيتين

Lebanon 24
17-03-2026 | 00:07
روبيو يطالب بضغوط على الحلفاء لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله منظمتين إرهابيتين
أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية -اطلعت عليها رويترز- أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت -يوم أمس الاثنين- من الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج حث حلفاء الولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله منظمتين إرهابيتين، في ظل ما وصفته بارتفاع مخاطر التعرّض لهجمات.

وحسب البرقية المؤرخة في 16 آذار الجاري والموقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فقد جرى تعميم التوجيهات على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم. وتدعو الوثيقة الدبلوماسيين إلى إيصال هذه الرسالة إلى نظرائهم على أعلى مستوى مناسب في موعد أقصاه 20 آذار.

وأضافت البرقية أن جهود الدبلوماسيين الأميركيين -الرامية إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني وحزب الله على القوائم السوداء- يجب أن تتم بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين.

مواضيع ذات صلة
إيران تستدعي سفير إيطاليا بسبب سعيها لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر يدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية خطأ استراتيجي وإهانة للأمة الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 08:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

