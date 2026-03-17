السعودية: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات بالمنطقة الشرقية

أعلنت ، اعتراض وتدمير 6 مسيّرات إيرانية خلال الساعة الماضية، بعد رصدها أثناء محاولتها استهداف .

وكان المتحدث الرسمي باسم المالكي قد أفاد بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 96 طائرة مسيّرة استهدفت منطقتيْ والشرقية.

وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير 11 طائرة مسيّرة إضافية في محافظة الخرج، الواقعة على مسافة نحو 80 كيلومترا شرق العاصمة الرياض.

ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو السعودي حتى الآن في اعتراض وتدمير 380 طائرة مسيّرة، و30 صاروخا باليستيا، و7 صواريخ ، استهدف معظمها منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.