الرئيس الأميركي: إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران

رأى الرئيس الأميركي أنه لا يعتقد أن ستستخدم سلاحاً نووياً لحل مشاكلها.

وحسب تقديرات معهد أبحاث السلام، تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسا نوويا.

وكان ، قد قال إنه تم استهداف آلاف المواقع داخل منذ بدء الحرب، مما أسهم في تقليص كبير لقدرات ، مشيرا إلى أن الهجمات لا تزال متواصلة في عدة اتجاهات.

وذكر ترامب أن "الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها في خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أن أميركا "ضربت أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، وكانت أهدافا تجارية وعسكرية.. حققنا 90 بالمئة من التراجع في إطلاق الصواريخ الباليستية و95 بالمئة من التراجع في إطلاق الطائرات المسيرة".

وتابع: "لم يتبق إلا القليل من الصواريخ.. استهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات".

وأردف قائلا: "تم إغراق أكثر من 100 سفينة إيرانية منذ بدء الحرب.. الهجمات تستمر في جميع الاتجهات".

وبشأن ، قال ترامب: "دمرنا 30 من سفن زرع الألغام.. ولست متأكدا إن كانت أي ألغام قد زرعت".

وأضاف أنه على "الدول الأخرى على الانضمام لمساعدتنا ونرغب في مساعدتهم ونرغب في إعادة المضيق إلى العمل.. بعض الدول متحمسة وبعضها لا".