تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الرئيس الأميركي: إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران

Lebanon 24
17-03-2026 | 00:28
A-
A+
الرئيس الأميركي: إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران
الرئيس الأميركي: إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن إسرائيل ستستخدم سلاحاً نووياً لحل مشاكلها.

وحسب تقديرات معهد أبحاث السلام، تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسا نوويا.

وكان ترامب، قد قال إنه تم استهداف آلاف المواقع داخل إيران منذ بدء الحرب، مما أسهم في تقليص كبير لقدرات طهران، مشيرا إلى أن الهجمات لا تزال متواصلة في عدة اتجاهات.

وذكر ترامب أن "الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها في خلال الأيام القليلة الماضية".

وأوضح أن أميركا "ضربت أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، وكانت أهدافا تجارية وعسكرية.. حققنا 90 بالمئة من التراجع في إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية و95 بالمئة من التراجع في إطلاق الطائرات المسيرة".

وتابع: "لم يتبق إلا القليل من الصواريخ.. استهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات".

وأردف قائلا: "تم إغراق أكثر من 100 سفينة إيرانية منذ بدء الحرب.. الهجمات تستمر في جميع الاتجهات".

وبشأن مضيق هرمز، قال ترامب: "دمرنا 30 من سفن زرع الألغام.. ولست متأكدا إن كانت أي ألغام قد زرعت".

وأضاف أنه على "الدول الأخرى على الانضمام لمساعدتنا ونرغب في مساعدتهم ونرغب في إعادة المضيق إلى العمل.. بعض الدول متحمسة وبعضها لا".

دونالد ترامب

مضيق هرمز

الإيرانية

الإيراني

دونالد

رنا ❗️

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24