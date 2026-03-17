عربي-دولي
ترامب لفريقه: لا أرغب حاليا في التفاوض مع إيران
Lebanon 24
17-03-2026
|
00:59
نقلت شبكة "
سي إن
إن" الأميركية عن مسؤولين في
البيت الأبيض
قولهم إن
الرئيس دونالد ترامب
أبلغ فريقه أنه لا يرغب حاليا في التفاوض مع
إيران
.
وقال مسؤولان أميركيان لـ"سي إن إن"، إن "مسؤولين إيرانيين تواصلوا مباشرة مع مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال الأيام الأخيرة في محاولة منهم لإعادة فتح قناة دبلوماسية".
وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة من أعضاء
مجلس الشيوخ
من الحزبين
الجمهوري
والديمقراطي بشأن الحرب على إيران في جلسة سرية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وأضاف "أكسيوس" أن السيناتور المنتمية للحزب الجمهوري جوني إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت عقد الجلسة.
ترامب: لا أرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا
ترامب: لا أرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا
ترامب عن إيران: ترغب بالتفاوض لكن أهدافها غير واضحة
ترامب عن إيران: ترغب بالتفاوض لكن أهدافها غير واضحة
ترمب ردا على سؤال بشأن من قد يتولى الحكم في إيران: هناك كثيرون لكنني لا أرغب بالحديث عن ذلك حاليا
ترمب ردا على سؤال بشأن من قد يتولى الحكم في إيران: هناك كثيرون لكنني لا أرغب بالحديث عن ذلك حاليا
ترامب: هناك قادة في إيران يريدون التفاوض لكننا لا نعرف من هم قادة إيران
ترامب: هناك قادة في إيران يريدون التفاوض لكننا لا نعرف من هم قادة إيران
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون
الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة داخل إيران على أهداف عسكرية وأمنية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة داخل إيران على أهداف عسكرية وأمنية
ما سبب تردد حلفاء ترامب في تأمين مضيق هرمز؟
ما سبب تردد حلفاء ترامب في تأمين مضيق هرمز؟
منذ بداية الحرب...هذه حصيلة جرحى اسرائيل
منذ بداية الحرب...هذه حصيلة جرحى اسرائيل
قاليباف: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأميركي لن يجلب الأمن
قاليباف: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأميركي لن يجلب الأمن
