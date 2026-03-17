ترامب لفريقه: لا أرغب حاليا في التفاوض مع إيران

وقال مسؤولان أميركيان لـ"سي إن إن"، إن "مسؤولين إيرانيين تواصلوا مباشرة مع مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ‌ويتكوف خلال الأيام الأخيرة في محاولة منهم لإعادة فتح قناة دبلوماسية".

وذكر موقع "أكسيوس" ⁠نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ‌ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة ‌من ‌أعضاء من الحزبين والديمقراطي ‌بشأن الحرب ‌على ⁠إيران في جلسة سرية بعد ⁠ظهر ‌اليوم الثلاثاء.



وأضاف "أكسيوس" ⁠أن السيناتور المنتمية ⁠للحزب الجمهوري جوني ⁠إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت ‌عقد الجلسة.