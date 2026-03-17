تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

صواريخ وطائرات مسيّرة تضرب السفارة الأميركية في بغداد والدفاعات تتصدى

Lebanon 24
17-03-2026 | 01:04
A-
A+
صواريخ وطائرات مسيّرة تضرب السفارة الأميركية في بغداد والدفاعات تتصدى
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 تعرضت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد مجدداً، لهجمات بطائرات مسيرة.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن صواريخ وخمس طائرات مسيرة على الأقل استهدفت السفارة في وقت مبكر اليوم، ووصفت الهجوم بأنه الأكثر كثافة منذ بدء الحرب، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

فيما قال شاهد عيان إنه رأى نحو 3 مسيرات تتجه نحو مبنى السفارة، لكن نظام الدفاع الجوي سي-رام أسقط اثنتين منها، بينما سقطت الثالثة داخل مجمع السفارة، حيث شوهد تصاعد ألسنة النيران والدخان.

بالتزامن، كشفت مصادر أمنية أن صواريخ استهدفت أيضاً منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد، حيث دوت صفارات الإنذار.

إلى ذلك، قتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان، حيث أشارت تقارير أولية إلى أن اثنين من القتلى هما مستشاران إيرانيان.

كما أكد مصدر آخر من فصيل مدعوم من إيران مقتل أربعة أشخاص في الضربة على منزل في حي الجادرية كان يستضيف مستشارين إيرانيين.

ومنذ تفجر الحرب في 28 شباط الماضي، تشن الفصائل العراقية المدعومة من إيران هجمات على المصالح الأميركية في العراق.

في المقابل، تنفذ أميركا غارات على مواقع لتلك الفصائل. وأمس الاثنين، أعلنت كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران مقتل "أبو علي العسكري" القيادي الكبير في صفوفها والمتحدث باسمها.

كما أشارت قوات الحشد الشعبي إلى أن غارات جوية قتلت ما لا يقل عن ثمانية من مقاتليها في مدينة القائم العراقية بالقرب من سوريا.

هذا وتم نشر قوات الأمن العراقية في أجزاء من العاصمة، وأغلقت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم مباني حكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفارة الأميركية.

فيما أدانت الحكومة العراقية استهداف المقار الدبلوماسية والقنصليات الغربية والفنادق، فضلاً عن المنشآت المدنية.

أسوشيتد برس: صاروخ يضرب مهبط طائرات هليكوبتر داخل السفارة الأميركية في بغداد
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة أركان الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف السفارة الأميركية في بغداد (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع القطرية: تصدينا لإجمالي 98 صاروخا باليستيا و3 صواريخ كروز و24 مسيّرة وطائرتي سوخوي
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن

علي العسكر

حزب الله

العراقية

العراقي

أبو علي

التزام

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24