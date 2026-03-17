مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد أي تهديد

تلقى ولي السعودي، ، الأمير سلمان، اتصالاً هاتفياً من عبد الفتاح السيسي رئيس مصر.

إذ بحثا التطورات الراهنة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأكد الرئيس السيسي في الاتصال إدانة مصر للاعتداءات الآثمة المتكررة على ، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس المصري استهل الاتصال بتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة للمملكة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة ، مشدداً على رفض وإدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على ، باعتبارها انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة عربية شقيقة. وفي ذات الصدد، أكد السيسي ضرورة احترام سيادة كافة ومقدرات شعوبها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي استعرض ما تقوم به مصر من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد الإقليمي، مشدداً على المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج، وأن الأمن القومي لكليهما جزء لا يتجزأ.

وثمن الرئيس المصري الجهود التي تقوم بها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد الراهن.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأمير محمد بن سلمان ثمن من جانبه، موقف مصر الداعم والمساند للمملكة، مؤكداً على الروابط والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على استقرار .

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي، كما تم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين تعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.