تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد أي تهديد

Lebanon 24
17-03-2026 | 01:13
A-
A+
مصر تؤكد دعمها للسعودية ضد أي تهديد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تلقى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من عبد الفتاح السيسي رئيس مصر.

إذ بحثا التطورات الراهنة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأكد الرئيس السيسي في الاتصال إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس المصري استهل الاتصال بتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على رفض وإدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية على السعودية، باعتبارها انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة عربية شقيقة. وفي ذات الصدد، أكد السيسي ضرورة احترام سيادة كافة الدولة العربية ومقدرات شعوبها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي استعرض ما تقوم به مصر من اتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد الإقليمي، مشدداً على المصير المشترك الذي يجمع بين مصر ودول الخليج، وأن الأمن القومي لكليهما جزء لا يتجزأ.

وثمن الرئيس المصري الجهود التي تقوم بها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء التصعيد الراهن.

وذكر المتحدث الرسمي أن الأمير محمد بن سلمان ثمن من جانبه، موقف مصر الداعم والمساند للمملكة، مؤكداً على الروابط والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل الحفاظ على استقرار الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي، كما تم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين تعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

مواضيع ذات صلة
مصر تؤكد دعمها للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الهجمات ضد مواقع حزب الله ستستمر لإزالة أي تهديد
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة وترفض مطلقا الإجراءات غير القانونية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض المحتلة وترفض مطلقا الإجراءات غير القانونية
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

العربية السعودية

الدولة العربية

الدول العربية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-17
Lebanon24
03:42 | 2026-03-17
Lebanon24
03:37 | 2026-03-17
Lebanon24
03:07 | 2026-03-17
Lebanon24
02:31 | 2026-03-17
Lebanon24
02:27 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24