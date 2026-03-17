Najib Mikati
عربي-دولي

لفتح مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود

17-03-2026 | 01:01
لفتح مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود
A+
A-
قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الإثنين إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال ⁠تطبيق اتفاقية مماثلة لتلك التي تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.


وبموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة عبر البحر الأسود، ولا تتعرض السفن التجارية والسفن المدنية الأخرى لهجمات من روسيا.
ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام ‌للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب الحرب مع إيران.

وأضافت: "أجريت محادثات مع ‌أنطونيو غوتيريس حول إمكانية ‌إطلاق مبادرة مماثلة لتلك التي لدينا في البحر الأسود".

وأقرّ متحدث باسم الأمم المتحدة بوجود مناقشات حول مبادرة محتملة بقيادة الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، لكنه حذر من أن "المخاطر جسيمة" وأن المنظمة الدولية ستواصل العمل "بسرية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ‌دوجاريك إن غوتيريس سيتوجه إلى بروكسل ‌الثلاثاء لإجراء مباحثات ⁠غير رسمية مع مسؤولين أوروبيين.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرفض إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نناقش تغيير مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: تحدثنا إلى أمين عام الأمم المتحدة بشأن إغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: رصد نشاط عسكري كبير في خليج عمان وبحر العرب ومضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 10:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
04:00 | 2026-03-17
Lebanon24
03:42 | 2026-03-17
Lebanon24
03:37 | 2026-03-17
Lebanon24
03:07 | 2026-03-17
Lebanon24
02:31 | 2026-03-17
Lebanon24
02:27 | 2026-03-17
