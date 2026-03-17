لفتح مضيق هرمز.. الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الإثنين إنها ناقشت مع فكرة تسهيل نقل عبر مضيق هرمز من خلال ⁠تطبيق اتفاقية مماثلة لتلك التي تسمح بتصدير الحبوب من خلال الحرب مع .





وبموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة عبر ، ولا تتعرض السفن التجارية والسفن المدنية الأخرى لهجمات من روسيا.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع ‌للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب الحرب مع .



وأضافت: "أجريت محادثات مع ‌أنطونيو غوتيريس حول إمكانية ‌إطلاق مبادرة مماثلة لتلك التي لدينا في البحر الأسود".



وأقرّ متحدث باسم الأمم المتحدة بوجود مناقشات حول مبادرة محتملة بقيادة الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، لكنه حذر من أن "المخاطر جسيمة" وأن المنظمة الدولية ستواصل العمل "بسرية".



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ‌دوجاريك إن غوتيريس سيتوجه إلى بروكسل ‌الثلاثاء لإجراء مباحثات ⁠غير رسمية مع مسؤولين أوروبيين.