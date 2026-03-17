باستثناء باب توما والقصاع.. دمشق تقيد بيع المشروبات الكحولية

فرضت العاصمة قيوداً على بيع المشروبات الكحولية وحصرته في عدد من الأحياء .



وقالت محافظة في بيان مساء أمس الاثنين، إنه تقرر "منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق".

أما السبب فيعود إلى "ورود مجموعة من الشكاوى، وطلبات من ، وبهدف التخلص من المخلة بالآداب العامة".



لكنها أوضحت أن "السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة يشمل حصراً مناطق باب توما، القصاع، باب شرقي (وهي مناطق ذات أغلبية مسيحية)، وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري"، وفق ما نقلت فرانس برس.



75 متراً من المساجد والكنائس

كما فرضت أن تكون متاجر بيع على بعد 75 متراً على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 متراً على الأقل من مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية.



هذا وأمهلت سلطات دمشق متاجر بيع الكحول ثلاثة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.



يشار إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تفرض قيوداً رسمية على السلوك العام منذ إطاحة في كانون الاول 2024.