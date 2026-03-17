|
عربي-دولي

باستثناء باب توما والقصاع.. دمشق تقيد بيع المشروبات الكحولية

Lebanon 24
17-03-2026 | 02:27
باستثناء باب توما والقصاع.. دمشق تقيد بيع المشروبات الكحولية
فرضت العاصمة السورية قيوداً على بيع المشروبات الكحولية وحصرته في عدد من الأحياء المسيحية.

وقالت محافظة دمشق في بيان مساء أمس الاثنين، إنه تقرر "منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية في مدينة دمشق".
أما السبب فيعود إلى "ورود مجموعة من الشكاوى، وطلبات من المجتمع المحلي، وبهدف التخلص من الظواهر المخلة بالآداب العامة".

لكنها أوضحت أن "السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة يشمل حصراً مناطق باب توما، القصاع، باب شرقي (وهي مناطق ذات أغلبية مسيحية)، وذلك في المحلات المخصصة بأساس رخصة البناء التجاري"، وفق ما نقلت فرانس برس.

75 متراً من المساجد والكنائس
كما فرضت أن تكون متاجر بيع الكحول على بعد 75 متراً على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 متراً على الأقل من مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية.

هذا وأمهلت سلطات دمشق متاجر بيع الكحول ثلاثة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.

يشار إلى أن السلطات السورية الجديدة لم تفرض قيوداً رسمية على السلوك العام منذ إطاحة نظام بشار الأسد في كانون الاول 2024.
مواضيع ذات صلة
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح "استثنائي" لمعرض دمشق الدولي للكتاب
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:07 Lebanon 24 Lebanon 24

نظام بشار الأسد

المجتمع المحلي

بشار الأسد

المسيحية

السورية

الظواهر

مسيحية

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-17
Lebanon24
06:27 | 2026-03-17
Lebanon24
06:20 | 2026-03-17
Lebanon24
06:08 | 2026-03-17
Lebanon24
06:07 | 2026-03-17
Lebanon24
05:31 | 2026-03-17
