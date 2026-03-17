ما سبب تردد حلفاء ترامب في تأمين مضيق هرمز؟

يضغط الرئيس الأميركي على حلفائه للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد العالمي، لكن معظمهم، حتى الآن، لا يبدون استعداداً للاستجابة.

فقد رفضت المشاركة، فيما أشارت اليابان وأستراليا إلى أنهما على الأرجح لن ترسلا قطعاً بحرية للمساعدة.



أما وفرنسا، فأكدتا أنهما تدرسان خيارات التحرك الممكنة، من دون أن تلتزما بأي خطوة قبل توقف القتال. وجميع هذه الدول تعد من أقرب حلفاء .



وفي هذا السياق، رفض الألماني بوريس بيستوريوس، الاثنين، دعوة إلى تقديم الدعم، متسائلاً: "ماذا يتوقع ترامب أن تحقق حفنة أو حتى حفنتان من الفرقاطات الأوروبية في مضيق هرمز، مما لا تستطيع البحرية الأميركية القوية الموجودة هناك تحقيقه بمفردها؟"



وأضاف: "هذه ليست حربنا، ونحن لم نبدأها".



وكان ترامب قد وجّه خلال عطلة نهاية الأسبوع رسالة حادة إلى الحلفاء، قائلاً للصحفيين الرئاسية إنه إذا رفضت الدول الانضمام إلى الجهود الرامية لفتح مضيق هرمز، فإن "الولايات المتحدة ستتذكر ذلك". كما قال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن عدم تقديم حلفاء "الناتو" المساعدة سيكون "سيئاً جداً لمستقبل" الحلف.



من جانبها، قالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت، الاثنين، إن ترامب "يواصل التحدث مع الحلفاء في ويدعوهم إلى تقديم الدعم".