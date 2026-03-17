|
عربي-دولي

موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون

Lebanon 24
17-03-2026 | 04:00
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون
موعد انتهاء الحرب يتغير يومياً.. هذا ما كشفه مسؤولون اميركيون photos 0
على الرغم من تلميحه أكثر من مرة إلى قرب انتهاء الحرب خلال إحاطاته ومقابلاته الصحافية، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يمتنع عن تحديد موعد لوقف الحرب ضد إيران.

فقد كشف مسؤولون أميركيون مطلعون أن الجدول الزمني لحرب إيران يتغير يومياً وباستمرار.
كما أوضحوا أنه تم إعداد خطط لإنهاء الحرب أو زيادة التصعيد أيضاً، وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي"، اليوم الثلاثاء.

عدة خيارات.. من التصعيد إلى وقفها
وفي التفاصيل، لفت 6 أشخاص مطّلعين على الخطط إلى أن المسؤولين العسكريين ضمّنوا في التخطيط الحربي الاعتيادي خيارات تتيح لترامب إنهاء الصراع إذا قرر ذلك. وقال أحد الأشخاص إن الجدول الزمني لمدة الحرب "قد يتغير يومياً".

هذا وأوضحت المصادر أن خطط الحرب تتضمن مسارات خروج، إضافة إلى خيارات للتصعيد إذا أراد البيت الأبيض زيادة الضغط على طهران.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، أشارت في بيان إلى أن ترامب والبنتاغون قدّما تقييماً أولياً من أربعة إلى ستة أسابيع "لتحقيق الأهداف العسكرية الواضحة بالكامل".
لكنها أوضحت أن القرار النهائي يعود إلى ترامب، قائلة "ستنتهي العملية عندما يقرر القائد الأعلى أن الأهداف قد تحققت بالكامل، وأن التهديدات التي تشكلها إيران أزيلت".

"ستنتهي قريباً"
علماً أن الرئيس الأميركي كان ألمح، الأسبوع الماضي، في تصريحات لموقع "أكسيوس" إلى أن الحرب "ستنتهي قريباً".

لكنه أردف في تصريحات لـ"أن بي سي" في عطلة نهاية الأسبوع أن طهران مستعدة لإنهاء الحرب، لكن "الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".
مواضيع ذات صلة
ألغام إيران في هرمز.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: هذا وقت مناسب لإعلان النصر والانسحاب من الحرب
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات مع إيران في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يكشف موعداً أميركياً حاسماً لإنهاء الحرب!
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 12:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
