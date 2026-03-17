الهند تهاجم باكستان: اتهامات بفبركة قضايا الإسلاموفوبيا

وجهت انتقادات لباكستان بسبب ما وصفته بعادتها في اختلاق "قصص وهمية ومفبركة" عن "رهاب " (الإسلاموفوبيا) في الدول المجاورة، وتساءلت عن كيف يمكن وصف "القمع الوحشي الذي تمارسه إسلام آباد ضد طائفة الأحمدية، أو القصف الجوي ضد خلال شهر ؟".



ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" ، اليوم الثلاثاء، عن سفير الهند الدائم لدى ، برفاثانيني هاريش قوله : "تعد جارتنا الغربية مثالا ممتازا على اختلاق حكايات خيالية عن الإسلاموفوبيا في محيطها".



وأضاف هاريش: "إن المرء ليتساءل، عن كيفية وصف القمع الوحشي للطائفة الأحمدية في ، أو الإعادة الجماعية القسرية للأفغان العاجزين، أو حملات القصف الجوي في شهر رمضان المبارك؟"



وجاء ذلك في كلمة ألقاها هاريش أمام للأمم المتحدة بمناسبة إحياء اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا أمس الاثنين.



وفي رد قوي، قال هاريش أيضاً إن منظمة التعاون الإسلامي، التي "سعت جارتنا الغربية بشكل منهجي لاستخدامها كسلاح ضد الهند"، ظلت تكرر مراراً ادعاءات كاذبة ولا أساس لها ضد بلاده.



وشدد هاريش على أن الهند تضم أكثر من 200 مليون مسلم، فيما تعد واحدة من أكبر تجمعات هذه الديانة في العالم، وأن مسلمي الهند، بمن فيهم الموجودون في جامو وكشمير، ينتخبون ممثليهم الخاصين بهم ليمثلوهم.



وقال هاريش: "يبدو أن /الرهاب/ الوحيد الواضح هنا موجه ضد التعايش السلمي المتعدد الثقافات الذي تتمتع به جميع الطوائف في الهند، ومن بينها الطوائف المسلمة" وفق تعبيره.



