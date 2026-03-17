عربي-دولي

تعرّض السفارة الأميركية في بغداد لهجوم بطائرات مسيّرة واستهداف قوات الحشد الشعبي

Lebanon 24
17-03-2026 | 11:27
تعرّض السفارة الأميركية في بغداد لهجوم بطائرات مسيّرة واستهداف قوات الحشد الشعبي
أعلنت مصادر عراقية اليوم الثلاثاء ان غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الحشد الشعبي شمال بغداد، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت منشآت ومواقع دبلوماسية أميركية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بتعرض منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد لهجوم بالصواريخ.

كما تعرضت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، وذلك بعد ساعات من هجوم مماثل استهدف الموقع نفسه.

وذكر مصدر عراقي مطلع أن دخانا أسود تصاعد عقب انفجار داخل مجمع السفارة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض طائرة مسيّرة.

وأضاف المصدر الأمني أن الهجوم نُفذ بثلاث طائرات مسيّرة وأربعة صواريخ، مشيراً إلى أن طائرة مسيّرة واحدة على الأقل سقطت داخل مجمع السفارة.
