تعرّض السفارة الأميركية في بغداد لهجوم بطائرات مسيّرة واستهداف قوات الحشد الشعبي

أعلنت مصادر اليوم الثلاثاء ان غارة جوية استهدفت مواقع لقوات شمال ، بالتزامن مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت منشآت ومواقع دبلوماسية أميركية.



من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية بتعرض منشأة دبلوماسية أميركية قرب لهجوم بالصواريخ.



كما تعرضت السفارة الأميركية في بغداد، في وقت مبكر من الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ، وذلك بعد ساعات من هجوم مماثل استهدف الموقع نفسه.



وذكر مصدر مطلع أن دخانا أسود تصاعد عقب انفجار داخل مجمع السفارة، فيما تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض طائرة مسيّرة.



وأضاف المصدر الأمني أن الهجوم نُفذ بثلاث طائرات مسيّرة وأربعة صواريخ، مشيراً إلى أن طائرة مسيّرة واحدة على الأقل سقطت داخل مجمع السفارة.



