مجتبى خامنئي يرفض مقترحات التهدئة مع واشنطن

Lebanon 24
17-03-2026 | 07:05
مجتبى خامنئي يرفض مقترحات التهدئة مع واشنطن
قال مسؤول إيراني كبير اليوم الثلاثاء، إن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية.

وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي الخاص بالثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل "حازم وجاد للغاية"، وفقا لما جاء عبر وكالة "رويترز".

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان المرشد الأعلى الجديد قد حضر الاجتماع شخصيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ طهران غير مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب.

وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بُثّت الأحد: "نحن مستقرّون وأقويا بما فيه الكفاية. نحن فقط ندافع عن شعبنا"، وفق تعبيره.

وأضاف "لا نرى أي سبب للتحدث مع الأمريكيين، لأنّنا كنّا نتحدث معهم عندما قرروا مهاجمتنا".
 
