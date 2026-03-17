مجتبى خامنئي يرفض مقترحات التهدئة مع واشنطن

قال مسؤول إيراني كبير اليوم الثلاثاء، إن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع ، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية.وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي الخاص بالثأر من الولايات المتحدة وإسرائيل "حازم وجاد للغاية"، وفقا لما جاء عبر وكالة " ".ولم يوضح المسؤول ما إذا كان المرشد الأعلى الجديد قد حضر الاجتماع شخصيا.وفي وقت سابق، أعلن عباس عراقجي، أنّ طهران غير مهتمة بإجراء محادثات مع ، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأنّ تريد اتفاقا لإنهاء الحرب.وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بُثّت الأحد: "نحن مستقرّون وأقويا بما فيه الكفاية. نحن فقط ندافع عن شعبنا"، وفق تعبيره.وأضاف "لا نرى أي سبب للتحدث مع الأمريكيين، لأنّنا كنّا نتحدث معهم عندما قرروا مهاجمتنا".