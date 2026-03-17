بالأسماء.. هؤلاء هم القادة الإيرانيون الذين اغتيلوا خلال الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"

نشر الجيش ، بيانا كشف فيه عن أسماء البارزين في الذين تمت تصفيتهم خلال الضربة الافتتاحية لعملية "زئير ".

وجاء في البيان: "في الضربة الافتتاحية لعملية 'زئير الأسد': تمت تصفية قادة بارزين في نظام الإرهاب الذين خططوا لتهديد المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها. من خطّط للحرب ودعم الإرهاب دفع الثمن".



قائمة القادة الذين تمت تصفيتهم:



- علي خامنئي، المرشد الإيراني



- محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى



- جلال بور حسين، رئيس هيئة التجسس في وزارة الاستخبارات



- سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون



- عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان الإيرانية



- محمد باكبور، قائد الحرس الثوري



- علي شمخاني، مستشار المرشد للشؤون الأمنية وسكرتير



- رضا مظفري نيا، رئيس سبند سابقاً



- حسين جبل عامليان، رئيس سبند



- صلاح أسدي، رئيس هيئة الاستخبارات لمقر قيادة خاتم الأنبياء



- عزيز نصيرزاده،



- تاجيك، رئيس دائرة الإمدادات في القوات المسلحة



- غلام رضا رضائيان، رئيس هيئة الاستخبارات في الداخلي



- محسن دره باغي، رئيس هيئة الإمدادات واللوجستيات والأبحاث الصناعية في القوات المسلحة



- أكبر إبراهيم زاده، رئيس المكتب العسكري بالإنابة للمرشد الأعلى للنظام



- بهرام حسيني، رئيس دائرة العمليات والتخطيط في القوات المسلحة (روسيا اليوم)