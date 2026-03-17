بالأسماء.. هؤلاء هم القادة الإيرانيون الذين اغتيلوا خلال الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"

وجاء في البيان: "في الضربة الافتتاحية لعملية 'زئير الأسد': تمت تصفية قادة بارزين في نظام الإرهاب الإيراني
الذين خططوا لتهديد المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها. من خطّط للحرب ودعم الإرهاب دفع الثمن".
قائمة القادة الذين تمت تصفيتهم:
- علي خامنئي، المرشد الإيراني
- محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى
- جلال بور حسين، رئيس هيئة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية
- سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية
- عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان الإيرانية
- محمد باكبور، قائد الحرس الثوري
- علي شمخاني، مستشار المرشد للشؤون الأمنية وسكرتير مجلس الأمن
- رضا مظفري نيا، رئيس سبند سابقاً
- حسين جبل عامليان، رئيس سبند
- صلاح أسدي، رئيس هيئة الاستخبارات لمقر قيادة خاتم الأنبياء
- عزيز نصيرزاده، وزير الدفاع
- حسن علي
تاجيك، رئيس دائرة الإمدادات في القوات المسلحة
- غلام رضا رضائيان، رئيس هيئة الاستخبارات في قوات الأمن
الداخلي
- محسن دره باغي، رئيس هيئة الإمدادات واللوجستيات والأبحاث الصناعية في القوات المسلحة
- أكبر إبراهيم زاده، رئيس المكتب العسكري بالإنابة للمرشد الأعلى للنظام
- بهرام حسيني، رئيس دائرة العمليات والتخطيط في القوات المسلحة (روسيا اليوم)