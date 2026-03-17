مجتبى خامنئي رفض خفض التوتر أو السلام مع أميركا.. مسؤول إيراني يكشف

كشف مسؤول إيراني أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي رفض مقترحات خفض التوتر أو السلام مع أميركا.ولفت المسؤول اليوم الثلاثاء إلى أن المرشد الإيراني الجديد رفض مقترحات أرسلتها دولتان وسيطتان إلى ، من أجل تهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع ، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية، وفق ما نقلت وكالة .وأضاف أن موقف خامنئي الخاص بالثأر وتل أبيب "حازم وجاد للغاية".لكن المسؤول لم يوضح ما إذا كان مجتبى قد حضر الاجتماع شخصيا.وكان رئيس باقر قاليباف قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود بعد الحرب.فيما نفى عباس عراقجي التواصل مع أو المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف من أجل إنهاء الحرب.