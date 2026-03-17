أوّل تعليق بعد فضيحة حفل "كولدبلاي"... ماذا كشفت كريستين كابوت؟

دافعت كريستين كابوت مسؤولة الموارد البشرية السابقة في شركة "أسترونومر"، عن علاقتها بالرئيس التنفيذي السابق آندي ، عقب الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو الشهير المعروف باسم "كاميرا القبلة" في حفل فرقة "كولدبلاي"، وقالت خلال حلولها ضيفة في برنامج " "، إنّ "علاقتها ببايرون كانت وثيقة لكنها لم تنطوِ على أي خيانة".

وأوضحت أنّ "كليهما كان منفصلًا عن أزواجهما آنذاك، وأنّ تبادل الغداء والمشروبات كان جزءًا من ثقافة العمل التنافسية في الشركة، وأن الجميع كان على علم بطبيعة العلاقة".



وأضافت: "هو يعلم طبيعة عملي وطبيعة العلاقات في مكان العمل. كانت علاقة وثيقة للغاية؛ لذا لم يكن الأمر مهمًّا".

وذكرت أن ابنتها لاحظت حضور زوجها السابق الحفل عينه الذي كانت فيه مع بايرون، لكنه لم يثر قلقها بسبب حجم الحفل الكبير". (ارم نيوز)