إصابة شخص بالسلالة الأخطر من "جدري القرود" في نيويورك... وهذه أعراض الفيروس

سجّل مسؤولو الصحة في ، أول حالة إصابة بالسلالة "Clade I" من "جدري القرود"، لتصبح الحالة الـ12 من هذا النوع في منذ تشرين الثاني 2024.



ويخضع المصاب للعزل حاليا.

وأكد مسؤولو الصحة عدم وجود أي دلائل على انتشار العدوى بين المجتمع، مشيرين إلى أن خطر الإصابة العامة لا يزال منخفضا.



وسافر الشخص المصاب مؤخرا إلى قبل عودته إلى نيويورك.

ولم يُكشف عن الوجهة التي زارها، وهي منطقة لا يُعدّ فيها مرضا متوطنا.



وتعتبر السلالة "Clade I" أخطر أشكال الفيروس، إذ تتسبب بأعراض أشد ومعدل وفيات أعلى مقارنة بالسلالة "Clade II" الأكثر انتشارا في العالم منذ عام 2022.



وتشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات والتعب وتورم الغدد الليمفاوية، يليها ظهور طفح جلدي مميز يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى اليدين والقدمين، وتمر الآفات الجلدية بمراحل من بقع مسطحة إلى بثور صلبة قبل أن تتقشر. (روسيا اليوم)