Advertisement

صحة

إصابة شخص بالسلالة الأخطر من "جدري القرود" في نيويورك... وهذه أعراض الفيروس

Lebanon 24
17-03-2026 | 08:21
إصابة شخص بالسلالة الأخطر من جدري القرود في نيويورك... وهذه أعراض الفيروس
إصابة شخص بالسلالة الأخطر من جدري القرود في نيويورك... وهذه أعراض الفيروس
سجّل مسؤولو الصحة في نيويورك، أول حالة إصابة بالسلالة "Clade I" من فيروس "جدري القرود"، لتصبح الحالة الـ12 من هذا النوع في الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني 2024.

ويخضع المصاب للعزل حاليا.
 
وأكد مسؤولو الصحة عدم وجود أي دلائل على انتشار العدوى بين المجتمع، مشيرين إلى أن خطر الإصابة العامة لا يزال منخفضا.

وسافر الشخص المصاب مؤخرا إلى أوروبا قبل عودته إلى نيويورك.
 
ولم يُكشف عن الوجهة التي زارها، وهي منطقة لا يُعدّ فيها الفيروس مرضا متوطنا.

وتعتبر السلالة "Clade I" أخطر أشكال الفيروس، إذ تتسبب بأعراض أشد ومعدل وفيات أعلى مقارنة بالسلالة "Clade II" الأكثر انتشارا في العالم منذ عام 2022.

وتشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات والتعب وتورم الغدد الليمفاوية، يليها ظهور طفح جلدي مميز يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى اليدين والقدمين، وتمر الآفات الجلدية بمراحل من بقع مسطحة إلى بثور صلبة قبل أن تتقشر. (روسيا اليوم)
عربي-دولي

صحة

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

نيويورك

الفيروس

أوروبا

روسيا

شيرين

