بعد انتشار أخبار عن نقله إلى روسيا لتلقي العلاج.. طهران تؤكد: مجتبى خامنئي بخير

أعلن المتحدث باسم بقائي أن الجديد مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة، كاشفا أنه قد يلقي خطاباً جديداً للشعب قريباً.وقال بقائي في تصريحات إعلامية: "يمكنني أن أؤكد أنه بخير، وقد سمعتم بالفعل عن خطابه، ونأمل أن يوجه خطاباً جديداً قريباً إلى الشعب".وأضاف أن ما يجري في المنطقة هو "حرب فُرضت على من قبل وإسرائيل"، مؤكداً أن الشعب مصمم على الدفاع عن بلاده.جاء هذا بعدما زعمت تقارير إعلامية أن المرشد الإيراني مجتبي خامنئي أصيب خلال الهجوم الأول الذي أسفر عن اغتيال والده، وأنه نُقل إلى الأسبوع الماضي على متن طائرة عسكرية لتلقي العلاج في .بدوره، أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أن المرشد الجديد غير موجود في روسيا.ونفى السفير تقارير عن علاج مجتبى خامنئي في روسيا، وفقا لوكالة "تاس".