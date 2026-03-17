ترامب يهدد بـمستقبل سيء للحلفاء.. وأوروبا ترد: ليست حربنا ولم تستشرنا

يواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" أزمة وجودية وشرخاً عميقاً في الأسبوع الثالث من الحرب ، إثر مطالبة الرئيس الأميركي للحلفاء بالانخراط في حماية مضيق هرمز تحت طائلة التهديد، وهو ما قوبل برفض جماعي واسع.



التهديد الأميركي والرفض الدولي

وجه رسالة حازمة عبر "فايننشال تايمز" ومنصة "تروث سوشيال"، محذراً من أن الناتو سيواجه "مستقبلاً سيئاً جداً" إذا لم يسارع الحلفاء، إلى جانب دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لإرسال سفن حربية إلى هرمز.



وجاءت الردود رافضة؛ حيث أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن هذه الحرب ليست شأن الناتو ولم يتم التشاور بشأنها، فيما تساءل وزير دفاعه بوريس بيستوريوس عن جدوى الفرقاطات الأوروبية أمام القوة البحرية الأميركية.

وبدورها، استندت اليابان إلى قيودها الدستورية السلمية للرفض، بينما أعلنت أستراليا وفرنسا ولوكسمبورغ عدم نيتها تغيير مواقفها الدفاعية أو الرضوخ لما وصفته بـ"الابتزاز".



الموقف القانوني والمادة الخامسة

من الناحية القانونية، لا يجد الحلفاء أنفسهم ملزمين بالتحرك؛ فالمادة الخامسة من ميثاق الناتو تتعلق بالدفاع عن منطقة التحالف (أوروبا وأمريكا الشمالية)، ومضيق هرمز يقع خارج هذا النطاق الجغرافي تماماً. كما أن لم تهاجم دولة عضواً، بل هي في مواجهة عملية أميركية إسرائيلية انطلقت دون استشارة الحلف.



الخلاف التكتيكي والتناقض الوجودي

يرى محللون أن الأزمة كشفت عن تناقض بنيوي؛ فترامب الذي طالما وصف أوروبا بـ"المتطفلة" أمنياً، يطالبها اليوم بحماية حرب صنعها منففرداً. وفي المقابل، يظهر الرفض كنوع من "الشماتة المحسوبة" رداً على سنوات من الضغط الأميركي. ويبقى التهديد الأبرز في تلميح ترامب بربط المساعدة في هرمز بملف دعم ، مما يضع مستقبل التضامن الأطلسي على المحك.







