تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب يهدد بـ"مستقبل سيء" للحلفاء.. وأوروبا ترد: ليست حربنا ولم تستشرنا

Lebanon 24
17-03-2026 | 09:36
A-
A+
ترامب يهدد بـمستقبل سيء للحلفاء.. وأوروبا ترد: ليست حربنا ولم تستشرنا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" أزمة وجودية وشرخاً عميقاً في الأسبوع الثالث من الحرب الإيرانية، إثر مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحلفاء بالانخراط في حماية مضيق هرمز تحت طائلة التهديد، وهو ما قوبل برفض جماعي واسع.

التهديد الأميركي والرفض الدولي
وجه ترامب رسالة حازمة عبر "فايننشال تايمز" ومنصة "تروث سوشيال"، محذراً من أن الناتو سيواجه "مستقبلاً سيئاً جداً" إذا لم يسارع الحلفاء، إلى جانب دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لإرسال سفن حربية إلى هرمز.

وجاءت الردود رافضة؛ حيث أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن هذه الحرب ليست شأن الناتو ولم يتم التشاور بشأنها، فيما تساءل وزير دفاعه بوريس بيستوريوس عن جدوى الفرقاطات الأوروبية أمام القوة البحرية الأميركية.
 
وبدورها، استندت اليابان إلى قيودها الدستورية السلمية للرفض، بينما أعلنت أستراليا وفرنسا ولوكسمبورغ عدم نيتها تغيير مواقفها الدفاعية أو الرضوخ لما وصفته بـ"الابتزاز".

الموقف القانوني والمادة الخامسة
من الناحية القانونية، لا يجد الحلفاء أنفسهم ملزمين بالتحرك؛ فالمادة الخامسة من ميثاق الناتو تتعلق بالدفاع عن منطقة التحالف (أوروبا وأمريكا الشمالية)، ومضيق هرمز يقع خارج هذا النطاق الجغرافي تماماً. كما أن إيران لم تهاجم دولة عضواً، بل هي في مواجهة عملية أميركية إسرائيلية انطلقت دون استشارة الحلف.

الخلاف التكتيكي والتناقض الوجودي
يرى محللون أن الأزمة كشفت عن تناقض بنيوي؛ فترامب الذي طالما وصف أوروبا بـ"المتطفلة" أمنياً، يطالبها اليوم بحماية حرب صنعها منففرداً. وفي المقابل، يظهر الرفض الأوروبي كنوع من "الشماتة المحسوبة" رداً على سنوات من الضغط الأميركي. ويبقى التهديد الأبرز في تلميح ترامب بربط المساعدة في هرمز بملف دعم أوكرانيا، مما يضع مستقبل التضامن الأطلسي على المحك.



تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-03-17
Lebanon24
13:59 | 2026-03-17
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
13:08 | 2026-03-17
Lebanon24
13:00 | 2026-03-17
Lebanon24
12:53 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24