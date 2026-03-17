الكرملين يهاجم كييف: "مواجهة عبثية".. وهذا ما قاله بيسكوف عن "اهتمامات" ترامب

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تواصل ما وصفه بـ"المواجهة العبثية" عبر هجمات المسيرات على مناطق روسية، بدلاً من فتح الطريق أمام عملية السلام.

وأشار بيسكوف إلى عدم الاتفاق حتى الآن على مكان وزمان جولة المفاوضات الجديدة، رغم إمكانية عقدها قريباً، مشككاً في تقارير زعمت فقدان الرئيس الأميركي اهتمامه بالملف الأوكراني، مؤكداً أن تصريحات الأخير تشير إلى خلاف ذلك.



وفي تحرك موازٍ، يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، في مسعى لإبقاء الاهتمام الدولي بالملف الأوكراني في ظل انشغال العالم بالحرب المتصاعدة في .

ومن المقرر أن توقع المتحدة وأوكرانيا اتفاقية لتصنيع وتوريد الطائرات المسيرة.



يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد عقد ثلاث جولات مفاوضات منذ بداية العام 2026، كان آخرها في جنيف منتصف شباط الماضي، وفي وقت قامت فيه بتعليق مؤقت لبعض على النفط الروسي لتخفيف الضغط على الإمدادات العالمية المتأثرة بالحرب في .



