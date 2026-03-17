تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الكرملين يهاجم كييف: "مواجهة عبثية".. وهذا ما قاله بيسكوف عن "اهتمامات" ترامب
Lebanon 24
17-03-2026
|
10:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تواصل ما وصفه بـ"المواجهة العبثية" عبر هجمات المسيرات على مناطق روسية، بدلاً من فتح الطريق أمام عملية السلام.
وأشار بيسكوف إلى عدم الاتفاق حتى الآن على مكان وزمان جولة المفاوضات الجديدة، رغم إمكانية عقدها قريباً، مشككاً في تقارير زعمت فقدان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اهتمامه بالملف الأوكراني، مؤكداً أن تصريحات الأخير تشير إلى خلاف ذلك.
وفي تحرك موازٍ، يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، في مسعى لإبقاء الاهتمام الدولي بالملف الأوكراني في ظل انشغال العالم بالحرب المتصاعدة في
إيران
.
ومن المقرر أن توقع
المملكة
المتحدة وأوكرانيا اتفاقية لتصنيع وتوريد الطائرات المسيرة.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد عقد ثلاث جولات مفاوضات منذ بداية العام 2026، كان آخرها في جنيف منتصف شباط الماضي، وفي وقت قامت فيه
واشنطن
بتعليق مؤقت لبعض
العقوبات
على النفط الروسي لتخفيف الضغط على الإمدادات العالمية المتأثرة بالحرب في
الشرق الأوسط
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
17/03/2026 20:20:26
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
17/03/2026 20:20:26
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
17/03/2026 20:20:26
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: معاهدة "نيو ستارت" تقترب من الانتهاء وهذا تطور سلبي
Lebanon 24
الكرملين: معاهدة "نيو ستارت" تقترب من الانتهاء وهذا تطور سلبي
17/03/2026 20:20:26
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الأمين العام
البريطاني
العقوبات
أوكرانيا
المملكة
بات على
تابع
قد يعجبك أيضاً
مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل
Lebanon 24
مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل
14:00 | 2026-03-17
17/03/2026 02:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في طريقها إلينا.. حاملة طائرات وآلاف الجنود في مهمة بالشرق الأوسط
Lebanon 24
في طريقها إلينا.. حاملة طائرات وآلاف الجنود في مهمة بالشرق الأوسط
13:59 | 2026-03-17
17/03/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال رؤوس النظام.. اسرائيل تطارد قوات "الباسيج" في شوارع طهران
Lebanon 24
بعد اغتيال رؤوس النظام.. اسرائيل تطارد قوات "الباسيج" في شوارع طهران
13:49 | 2026-03-17
17/03/2026 01:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان يشنّ هجوماً على إسرائيل: اغتيال لاريجاني "تجاوز لقوانين الحرب"
Lebanon 24
فيدان يشنّ هجوماً على إسرائيل: اغتيال لاريجاني "تجاوز لقوانين الحرب"
13:08 | 2026-03-17
17/03/2026 01:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُغلق إغتيال لاريجاني مسارات الخروج من الحرب؟
Lebanon 24
هل يُغلق إغتيال لاريجاني مسارات الخروج من الحرب؟
13:00 | 2026-03-17
17/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنانة شابة بعد تعرّضها لحادث سير مروع (صورة)
05:13 | 2026-03-17
17/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
Lebanon 24
خطة من زمن نصرالله.. "حزب الله" يستخدمها الآن
14:20 | 2026-03-16
16/03/2026 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
Lebanon 24
قصة عائلة لبنانية قتلتها إسرائيل.. الغارة حصلت وقت الإفطار!
17:00 | 2026-03-16
16/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2026-03-17
مغادرة دبلوماسية من بغداد.. وبعثات خليجية تنسحب بالكامل
13:59 | 2026-03-17
في طريقها إلينا.. حاملة طائرات وآلاف الجنود في مهمة بالشرق الأوسط
13:49 | 2026-03-17
بعد اغتيال رؤوس النظام.. اسرائيل تطارد قوات "الباسيج" في شوارع طهران
13:08 | 2026-03-17
فيدان يشنّ هجوماً على إسرائيل: اغتيال لاريجاني "تجاوز لقوانين الحرب"
13:00 | 2026-03-17
هل يُغلق إغتيال لاريجاني مسارات الخروج من الحرب؟
12:53 | 2026-03-17
تسلّل وتصوير خلسة.. توقيف إعلامي في الفجيرة بتهمة خرق "مناطق محظورة"
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
17/03/2026 20:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24