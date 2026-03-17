|
عربي-دولي

الكرملين يهاجم كييف: "مواجهة عبثية".. وهذا ما قاله بيسكوف عن "اهتمامات" ترامب

Lebanon 24
17-03-2026 | 10:11
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف تواصل ما وصفه بـ"المواجهة العبثية" عبر هجمات المسيرات على مناطق روسية، بدلاً من فتح الطريق أمام عملية السلام.
 
وأشار بيسكوف إلى عدم الاتفاق حتى الآن على مكان وزمان جولة المفاوضات الجديدة، رغم إمكانية عقدها قريباً، مشككاً في تقارير زعمت فقدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامه بالملف الأوكراني، مؤكداً أن تصريحات الأخير تشير إلى خلاف ذلك.

وفي تحرك موازٍ، يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن اليوم لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، في مسعى لإبقاء الاهتمام الدولي بالملف الأوكراني في ظل انشغال العالم بالحرب المتصاعدة في إيران.
 
ومن المقرر أن توقع المملكة المتحدة وأوكرانيا اتفاقية لتصنيع وتوريد الطائرات المسيرة.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد عقد ثلاث جولات مفاوضات منذ بداية العام 2026، كان آخرها في جنيف منتصف شباط الماضي، وفي وقت قامت فيه واشنطن بتعليق مؤقت لبعض العقوبات على النفط الروسي لتخفيف الضغط على الإمدادات العالمية المتأثرة بالحرب في الشرق الأوسط.

مواضيع ذات صلة
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني يتحدث عن "تطور تدريجي" في مسقط: إليكم ما قاله عن واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: معاهدة "نيو ستارت" تقترب من الانتهاء وهذا تطور سلبي
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
14:00 | 2026-03-17
Lebanon24
13:59 | 2026-03-17
Lebanon24
13:49 | 2026-03-17
Lebanon24
13:08 | 2026-03-17
Lebanon24
13:00 | 2026-03-17
Lebanon24
12:53 | 2026-03-17
